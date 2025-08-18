Aktualizováno: Mír je reálný, řekl Trump po schůzce se Zelenským. K jednání se připojili evropští lídři
Americký prezident Donald Trump dnes uvítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Oválné pracovně. Šéf Bílého domu při té příležitosti hovořil o pokroku v jednáních a řekl, že bude spolupracovat s Ukrajinou a Ruskem za účelem ukončení války.
Konec konfliktu, který Rusko rozpoutalo svou invazí do sousední země v únoru 2022, si podle Trumpa nyní přeje i ruský prezident Vladimir Putin, s nímž jednal v pátek na Aljašce a se kterým bude znovu hovořit po dnešním jednání se Zelenským a zástupci Evropy. Zelenskyj Trumpovi poděkoval za jeho snahy a zdůraznil, že válka musí skončit.
Po dvoustranném jednání amerického a ukrajinského prezidenta má následovat jejich diskuse se zástupci klíčových evropských zemí, NATO a Evropské unie.
Trump uvedl, že Kyjev obdrží velkou bezpečnostní pomoc a že bude s Ukrajinou a dalšími zúčastněnými stranami pracovat na tom, aby byl mír trvalý. Z páteční schůzky s Putinem podle Trumpa může vzejít něco dobrého a v tuto chvíli lze hovořit o určitém pokroku. Nyní však podle amerického prezidenta nedojde k okamžitému příměří, ale lze jednat o dohodě. Se Zelenským chce šéf Bílého domu diskutovat také o bezpečnostních zárukách.
Trump podle CNN v úvodu jednání přímo nevyloučil vyslání amerických sil na Ukrajinu, které by dohlížely na dodržování zatím nedojednaného příměří. Zároveň šéf Bílého domu naznačil, že věc bude předmětem jednání s evropskými lídry, kteří mají na bezpečnosti Ukrajiny zájem, a že by brzy v tomto ohledu mohl sdělit nové informace.
Zelenskyj v Oválné pracovně uvedl, že je připraven o ukončení války jednat v trojstranném formátu, tedy s Trumpem a Putinem. Na novinářský dotaz také uvedl, že je otevřený uspořádání voleb, až to bude bezpečnostní situace na Ukrajině umožňovat a skončí válka.
„Pokud dnes vše dobře dopadne, budeme mít trojstranné jednání,“ uvedl Trump. „Budeme spolupracovat s Ruskem, budeme spolupracovat s Ukrajinou,“ dodal. „Jak řekl prezident, jsme na trojstranné jednání připraveni,“ podotkl Zelenskyj. Na dotaz, jaké bezpečnostní záruky si Ukrajina představuje, ukrajinský prezident odpověděl, že veškeré.
Trump před začátkem schůzky před novináři poznamenal, že před chvílí komunikoval nepřímo s Putinem a že s ním bude opět hovořit po jednáních se Zelenským a evropskými lídry.
Deník The New York Times (NYT) napsal, že Trump je tentokrát k Zelenskému mnohem méně nepřátelský než v únoru, kdy jejich schůzka skončila roztržkou. Zelenskyj je dnes oblečen v černém obleku a černé košili bez kravaty. Na únorové schůzce v Oválné pracovně, která přerostla v otevřenou hádku s Trumpem a jeho viceprezidentem J. D. Vancem před televizními kamerami, Zelenskyj tehdy čelil výtkám, že si dostatečně neváží veškeré americké pomoci a že si na setkání se šéfem Bílého domu nevzal oblek a kravatu.
Tentokrát ukrajinský prezident podle CNN přinesl Trumpovi také dopis od své ženy Oleny a zároveň ocenil, že americká první dáma Melania Trumpová po manželovi poslala Putinovi dopis o dětech trpících v důsledku války.
Trump a Zelenskyj vedou v Bílém domě další jednání s evropskými lídry
K americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému se po jejich dvoustranném jednání v Bílém domě připojili lídři klíčových evropských zemí a zástupci Severoatlantické aliance a Evropské unie. Trump podle agentur dosavadní průběh dne označil za úspěšný a na úvod schůzky v širším formátu hovořil o chystaném trojstranném jednání se Zelenským a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zelenskyj uvedl, že s Trumpem mluvil o citlivých otázkách, včetně bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Důležitost takových záruk na úvod jednání zdůraznila také například šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Podle Trumpa je možnost uzavření dohody, která by zajistila mír na Ukrajině, reálná. Americký prezident také novinářům řekl, že by byl raději, kdy bylo možné dosáhnout okamžitého klidu zbraní, ale vyjádřil naději, že půjde uzavřít dohodu, která bude sloužit jako odstrašující prostředek k další agresi.
Trump také sdělil, že po jednáních se Zelenským a evropskými státníky má v plánu telefonát s Putinem, s nímž se osobně sešel v pátek na Aljašce. V této souvislosti americký prezident i jeho ukrajinský protějšek hovoří o možnosti uspořádat trojstranné jednání.