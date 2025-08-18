Česko si drží špičkový rating ve veřejných financích. Bez důchodové reformy ale hrozí zhoršení
Ratingové agentury Moody’s a Fitch v uplynulém měsíci aktualizovaly svá hodnocení České republiky. V obou případech byl výsledek stejný – rating byl zachován na současné úrovni (Aa3/AA-) a jeho výhled zůstává stabilní. Česko si tak nadále drží nejlepší hodnocení ze všech zemí střední a východní Evropy.
Obě agentury ale zároveň upozorňují, že důležitou dlouhodobou výzvou je stárnutí populace a s tím související tlak na veřejné finance. Podle aktualizované zprávy o stárnutí populace od Evropské komise a ministerstva financí z dubna 2025 bude počet lidí nad 65 let v Česku v příštích třech desetiletích prudce růst. Již v roce 2050 připadne na každých 100 lidí v produktivním věku (20–64 let) více než 50 seniorů – dnes je to zhruba 35.
Současná důchodová reforma, která postupně zvyšuje věk odchodu do důchodu na 67 let a upravuje výpočtový vzorec důchodů, má podle projekcí v roce 2040 snižovat výdaje na penze o 0,7 procenta HDP ročně a po roce 2050 již v průměru o 1,5 procenta HDP ročně oproti scénáři beze změn v důchodovém systému. V dnešních cenách to představuje od poloviny století úsporu zhruba 120 miliard korun za rok.
Případné zrušení reforem bez náhrady by vyslalo výrazně negativní signál investorům a ratingovým agenturám, což má přímý odraz v rizikových přirážkách, a tedy i nákladech na obsluhu dluhu. V praxi by to znamenalo volbu mezi vyššími daněmi, výraznými škrty v jiných oblastech nebo rychlým růstem zadlužení. Vzhledem k danosti demografických trendů je důchodová reforma jedním z klíčových prvků zachování udržitelnosti veřejných financí, a tím i renomé českých státních dluhopisů na finančních trzích.