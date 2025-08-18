Všichni kradou. Vodafone prohrává soudní boj s OSA, poplatky z prodaných telefonů kritizuje i Alza
Ochranný svaz autorský (OSA) dlouhá léta zastupuje přes 11 tisíc umělců, nakladatelů nebo dědiců autorských práv a vybírá poplatky například z vysílání hudebních skladeb. Od roku 2006 získává peníze také z mobilních telefonů prodaných na našem území. Poplatky mu odvádí jednak mobilní operátoři, jednak prodejci elektroniky typu Alza. Vodafone se proti této praktice postavil a u soudů se nyní snaží vybojovat, aby platby za chytré telefony byly vyjmuty. Zatím ale tahá za kratší konec. Ke kritice praktiky se nyní přidala i Alza.
OSA kromě jiného vybírá peníze z prodaných datových nosičů jako jsou pevné disky do počítačů. Argumentací je, že se uživatelé takových zařízení mohou dopouštět pirátství a stahovat si hudbu či filmy z nelegálních zdrojů a šířit je dále. Ministerstvo kultury, které OSA udělilo statut takzvaného kolektivního správce, v roce 2006 vydalo vyhlášku, podle níž se musí odvádět poplatky také z mobilních telefonů. Ty podle OSA rovněž mohou být nosiči a šiřiteli pirátského obsahu.
Vodafone se nyní snaží uspět s argumentací, že vyhláška definuje pouze staré „hloupé“ tlačítkové telefony a nikoliv současné chytré telefony. OSA tvrdí, že i smartphony mohou sloužit k šíření a užívání pirátského multimediálního obsahu. Tuto verzi výkladu loni potvrdil Nejvyšší soud. Vodafone se proti rozsudku odvolal, ale nedávno prohrál i u Městského soudu. Ředitelka právního oddělení Vodafonu Tereza Rychtaříková uvedla, že se operátor s vysokou pravděpodobností opět odvolá.
