Zelenskyj se před schůzkou s Trumpem setkal se zmocněncem pro Ukrajinu Kelloggem
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se dnes před ostře sledovanou schůzkou s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem a evropskými lídry v Bílém domě setkal s americkým zmocněncem pro Ukrajinu Keithem Kelloggem. Po jednání ukrajinský prezident zopakoval, že Ukrajina je připravena produktivně pracovat na dosažení míru.
„Jsme připraveni pokračovat v práci s maximálním úsilím, abychom ukončili válku a zajistili spolehlivou bezpečnost,“ uvedl Zelenskyj. „Rusko lze přimět k míru pouze silou, a prezident Trump tuto sílu má,“ zdůraznil.
Trump dnes na sociální síti Truth Social dnešní summit opět označil za velký den v Bílém domě, přijetí skupiny evropských politiků je podle něj pro Spojené státy poctou.
„Velký den v Bílém domě. Nikdy jsme tu neměli tolik evropských lídrů najednou. Je to pro Ameriku velká pocta!!! Uvidíme, jaké budou výsledky,“ napsal americký prezident. Státníci budou hovořit o výsledcích Trumpovy páteční schůzky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce a o možnostech ukončení rusko-ukrajinského konfliktu.
Trump přijme ukrajinského prezidenta v 19:15 SELČ a poté se k nim přidají zástupci Evropské unie, včetně předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, německého kancléře Friedricha Merze, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, italské premiérky Giorgii Meloniové a finského prezidenta Alexandera Stubba. Přítomen bude i britský premiér Keir Starmer a šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Společné jednání všech má začít v 21:00 hodin SELČ.
Zelenskyj se před jednáním s Trumpem ještě zúčastní „přípravné schůzky“ s von der Leyenovou a dalšími evropskými partnery, uvádí kalendář von der Leyenové zveřejněný na stránkách Evropské komise.
„Musíme to udělat správně. Musíme zajistit, aby nastal mír, aby byl trvalý, spravedlivý a čestný,“ řekl Starmer ve videu zřejmě natočeném cestou do Washingtonu a zveřejněném na sociální síti X.
Ruské útoky na Ukrajinu z dnešní noci, při nichž v Charkově a Záporoží zahynulo dohromady nejméně deset lidí, označil Zelenskyj za „demonstrativní a cynický“ krok Moskvy před jeho dnešní schůzkou s Trumpem, jejímž cílem je hledat cestu k ukončení války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo před více než třemi lety.