Největší železniční soutěž v historii zná favorita. České dráhy nabídly o 18 miliard méně
- O provoz klíčových příměstských linek se utkaly České dráhy a RegioJet.
- Investice má připravit železnici na další rozvoj metropolitní oblasti v příštích desetiletích.
- Nyní následuje fáze posuzování, která určí definitivního vítěze soutěže.
České dráhy podaly nejvýhodnější nabídku v tendru EMU 400 na zajištění příměstské železniční dopravy v Praze a Středočeském kraji. Po otevření obálek to v pondělí 15. června oznámili zástupci Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Zakázka označovaná za největší soutěž na železničního dopravce v historii České republiky má zajistit provoz nových velkokapacitních elektrických jednotek na páteřních tratích Pražské integrované dopravy po dobu 30 let.
Finální nabídky podali jen dva dopravci. České dráhy nabídly cenu 165,17 miliardy korun, RegioJet pak 183,65 miliardy korun. O vítězi ale zatím rozhodnuto není, nabídky nyní čeká několikaměsíční posuzování.
Vše musí prozkoumat ekonomové a právníci
„Velikost zakázky, kterou společně s expertním týmem řešíme, nemá v České republice obdoby. Ještě nejsme v cíli, ale cílovou rovinku už vidíme. Na jejím konci bude jistota důstojné budoucnosti páteřní příměstské železnice pro dalších 30 let,“ uvedl radní Středočeského kraje pro veřejnou dopravu a mobilitu Petr Borecký. Podle něj nyní začíná proces právního, ekonomického a technického posouzení nabídek. Teprve po jeho dokončení bude možné určit vítěze soutěže.
Stejně mluvil i vedoucí projektového týmu pro zakázku a náměstek pro ekonomiku Integrované dopravy Středočeského kraje Andrej Hoffmann. „Nabídky budeme dále posuzovat, zejména bude potřebné provést detailní právní a ekonomické posouzení a zároveň budeme posuzovat i technickou stránku záležitosti. Teprve poté budeme moci přikročit ke stanovení vítěze soutěže,“ uvedl.
Posuzování by mělo probíhat během léta. Následně se bude výsledkem zabývat Zastupitelstvo Středočeského kraje a podpis smluv se očekává do konce letošního roku.
Cílem je zvládnout růst počtu cestujících
Podle Boreckého není hlavním cílem soutěže úspora veřejných peněz, ale zajištění dostatečné kapacity železniční dopravy pro rychle rostoucí region. „Není to primárně o nějaké úspoře pro veřejné rozpočty. Díky novým vlakům a novému dopravci budeme schopni dlouhodobě řešit nedostatečnou kapacitu na středočeské a pražské železnici. Víme, že v regionu v příštích desetiletích přibude zhruba půl milionu obyvatel a musíme být schopni reagovat na rostoucí poptávku po veřejné dopravě,“ řekl.
Také považuje za důležitý samotný průběh soutěže. „Cenu jsme získali v naprosto otevřené a férové soutěži. Je to dobrý vzkaz, že i v Česku lze takto velké zakázky transparentně soutěžit,“ dodal.
České dráhy mají navrch
Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec po zveřejnění nabídkových cen uvedl, že dopravce připravil nabídku založenou na dlouholetých zkušenostech s provozem regionální a příměstské dopravy. „Jsme připraveni zajistit spolehlivou železniční dopravu v rámci PID a podílet se na dalším rozvoji moderní železnice v Praze a Středočeském kraji,“ napsal na síti LinkedIn. České dráhy zároveň oznámily, že do ukončení tendru nebudou poskytovat další komentáře.
Také RegioJet zůstal po otevření obálek zdrženlivý. „Pokud se potvrdí, že konkurence nabídla výhodnější podmínky, bude to dobrá zpráva pro Prahu i Středočeský kraj. Věříme, že výsledek bude přínosem pro cestující a podpoří další rozvoj železniční dopravy v regionu,“ uvedl mluvčí společnosti Lukáš Kubát.
Řízení ocenila i Transparency International
Přípravu soutěže od roku 2022 monitorovala organizace Transparency International. Podle vedoucího právníka Jana Dupáka zadavatelé usilovali o co nejširší soutěž a férové podmínky pro všechny účastníky. „Důraz na transparentnost a férový přístup k účastníkům podle nás významně přispěl k omezení korupčních rizik při rozhodování o opravdu velké částce z veřejných rozpočtů,“ uvedl.
Na správnost postupu zadavatelů podle Boreckého ukazuje i páteční rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který odmítl podnět společnosti Leo Express týkající se údajně nepřiměřených podmínek soutěže.
Nové vlaky od roku 2030
Vítězný dopravce bude od roku 2030 provozovat minimálně 60 nových elektrických jednotek s kapacitou nejméně 380 míst k sezení. Soupravy budou vybaveny první i druhou třídou, klimatizací, Wi-Fi, elektrickými zásuvkami, bezdrátovým nabíjením mobilních telefonů, prostorem pro kola, kočárky i cestující na vozíku.
Vlaky mají postupně zamířit například na linky mezi Prahou, Berounem, Kolínem, Českým Brodem nebo Kladnem. Součástí smlouvy jsou také opce na další desítky souprav, jejichž využití bude záviset na budoucím rozvoji železniční infrastruktury v Praze a Středočeském kraji.
Náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek při představení výsledků upozornil, že další rozvoj železniční dopravy bude záviset také na tempu modernizace tratí a elektrizace sítě. Kritizoval proto úvahy o omezování některých železničních projektů ze strany státu a Správy železnic. Podle něj jsou investice do příměstské železnice klíčové pro zvládnutí budoucího růstu dopravy v metropolitním regionu.