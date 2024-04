Tendr na provoz železniční dopravy na 30 let za více než 40 miliard korun chystají společně Praha a Středočeský kraj. Vítěz by nakoupil vlaky a provozoval je od roku 2029 do roku 2059. Tendr má být vypsán letos na podzim a vítěze chtějí metropole a kraj vybrat nejpozději příští rok v červnu. Uzavření smlouvy se poté předpokládá v říjnu. Na středočeském krajském úřadu řto dnes prozradili radní Středočeského kraje pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN) a náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).