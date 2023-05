Alternativní investice lákají investory čím dál více | e15.cz

Náhoda a nové obchodní příležitosti přivedly Martina Machoně z investičního bankovnictví do oboru odkupu dluhů a pohledávek. Během 20 let vytvořil ze skupiny APS předního evropského hráče v této oblasti. K tomu spustil fondy s ročním výnosem až 15 procent.

V roce 2004 jste vstoupil do oblasti odkupu dluhů a pohledávek. Co vás k tomu přivedlo? Bylo to v Česku tzv. pole neorané?

Bylo to skutečně pole neorané. A přivedla nás k tomu tak trochu i náhoda. Narazili jsme na to s obchodním partnerem. Nebylo za tím něco promyšleného a už vůbec jsme nečekali, že z toho za 20 let bude takový byznys jako v současnosti. Šlo o jednorázový podnikatelský nápad, o myšlenku něco rychle udělat. A z nápadu se vyklubala mezinárodně působící společnost. (smích) Říkávám, že je to asi moje DNA, něco rozvíjet, posouvat a koukat na jiné regiony.

Co jste vlastně dělal před tím? V souvisejícím oboru? Nebo zcela naopak?

Začínal jsem v bance Société Genérale, kde jsem dělal investiční bankovnictví. Pak jsem na rok odešel státní správy, ale ano měl jsem historii v investment bankingu.

Co si představit pod pojmem správce alternativních aktiv? Jde právě o ty pohledávky a dluhy?

Ano, jde. Popisuji to jednoduše: buď kupujeme firmy, které pak restrukturalizujeme, optimalizujeme a prodáme je, nebo to samé děláme s nemovitostmi. Ty kupujeme nebo stavíme, a všechno ostatní je alternativa. A je jedno, jestli jsou to obrazy, vína, veteráni, dluhy. Pohledávky nejsou v Čechách tak zajímavé, ale v bankovním světě v zahraničí, v Londýně, v New Yorku je to produkt, který je známý a v poslední době vyhledávaný. Hodně investičních fondů do toho investuje. Stejně jako do nemovitostí lze investovat do dluhů. Akorát, že je to „schované“ pod škatulkou alternativa.

Ve vašich materiálech se píše, že cílem je nakupovat pohledávky a problémová aktiva se značným diskontem oproti nominální hodnotě a vypořádání problémové situace s následným vytvořením profitu. Kdo a jak ho vytvoří? Je to jen o právních cestách? Nebo třeba i mediátorství?

Všechno dohromady. Je to právní cesta, má to nemovitostní pohled, patří k tomu i mediátorství. Fungujeme jako arbitr mezi dlužníkem a věřitelem. Pokud je věřitelem banka, která se „toho“ potřebuje zbavit, protože to není její hlavní byznys, tlačí ji akcionáři, má mraky nesplácených úvěrů, tak než aby se bavila s každým dlužníkem zvlášť, tak je spojí, udělá z nich portfolio dvou tisíců dlužníků a prodá to vše dohromady. A my toto koupíme s určitým diskontem oproti nominální hodnotě. Po nákupu portfolia jdeme za dlužníky, s některými se domluvíme splátkovém kalendáři. U některých se domluvíme na vypořádání nějakou poměrnou částkou.

Odkupujete dluhy a pohledávky jen na základě vlastních rešerší a zkoumání? Nebo se na vás obracejí sami klienti, kteří mají pohledávky u svých partnerů?

Ano, samy banky nabízejí. My už máme ve střední a východní Evropě takové jméno, že nás banky zvou samy do aukcí nebo tendrů.

Jak je to s etikou ve vašem oboru?

Jelikož hodně spolupracujeme s investičními domy v Londýně, se Světovou bankou nebo Evropskou investiční a rozvojovou bankou, musíme dodržovat jasně daný etický kodex. U těchto institucí hraje etický kodex obrovskou roli. Je toho mnoho, co musíme dělat, jak pohledávky vymáhat.

V roce 2021 jste spustili první fond APS CREDIT FUND RHAPSODY I. Jaké jsou jeho výsledky a další ukazatele?

Fond aktuálně vykazuje nad očekávání dobré výsledky. Patnáct let jsme podobné obchody dělali s někým z Londýna, z New Yorku. Proto jsme si říkali: Sakra, necháváme vydělat těm velkým hráčům jinde, tak to pojďme udělat v Čechách. Když už jsou tady banky tak zdravé a není tu téměř co koupit, tak pojďme otevřít fond a nabídnout ho českému investorovi. Během prvních tří měsíců jsme nasbírali více než 800 milionů korun a ty jsme následně investovali. V současné době má fond zainvestováno přes miliardu korun, to je dáno tím, že dochází k reinvesticím. Na konci to investorovi přinese očekávaný výnos 12 až 15 procent, který slibujeme. Zmíněnou miliardu jsme investovali ve 23 „dealech“ v devíti zemích. Jde nám o skutečnou diverzifikaci.

Vloni jste nabídli nový podfond RHAPSODY II? Do jakých projektů nový fond investuje? A jaká očekává zhodnocení?

Náš byznys je trošku anticyklický. Vždy, když je nějaká krize, tak to s určitou časovou prodlevou nahrává nesplaceným úvěrům. Proto když jsme udělali první fond, tak jsme ho okamžitě zainvestovali, a ze stejného důvodu jsme udělali i druhý fond. A jde o úplně stejné projekty. Děláme jenom nesplácené úvěry, děláme to 20 let, víme, že tomu rozumíme. Na hodně trzích jsme jednička, když ne, tak jsme mezi třemi nejvýznamnějšími hráči na trhu. Zůstaneme u bankovních pohledávek, a tak jako jsme slibovali 12 procent v prvním fondu, tak slibujeme totéž i ve druhém. Přiznáváme, že „neumíme“ inflaci, nikomu neslibujeme 16 či 17 procent. Zároveň však umíme víc, než dostanete na spořícím účtu v bance. A také si myslíme, že to máme dobře rozložené, co se týká rizika.

Ve vaší zkušenosti a současném vývoji vidíte jistotu, že se dostanete k 12 až 15 procentům ročního výnosu?

Jsem o tom přesvědčený.

Martin Machoň (52)

Majitel a generální ředitel skupiny APS. Vystudoval Rochester Institute of Technology. Před příchodem do APS v roce 2004 pracoval pro Lucent Technologies, Societé Générale. Mezi záliby řadí cyklistiku, adrenalinové sporty a hudbu.