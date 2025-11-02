Grand hotel ve Špindlerově Mlýně půjde k zemi. Skupina CPI tu plánuje nový luxusní resort
Ve Špindlerově Mlýně by mohl v příštích letech vyrůst nový hotel v místě bývalého Grand hotelu u cesty z centra města k areálu Medvědín. Stávající objekt čeká demolice a podle místostarosty Vladimíra Starucha (Pro náš Špindlerův Mlýn) není možné zahájení prací očekávat dříve než za rok. Majitelem nemovitosti je společnost Estate Grand ze skupiny CPI podnikatele Radovana Vítka, která na dotazy nereagovala.
Radnice již obdržela nezávaznou studii záměru jako podklad pro změnu územního plánu. Bez změny územního plánu nelze podle Starucha projekt v představené podobě uskutečnit. Záměr má vydané souhlasné stanovisko o dopadech na životní prostředí (EIA).
„Jak dopadne pořízení změny územního plánu, v tuto chvíli nelze předjímat. Na základě této změny by mělo teprve probíhat zpracování projektové dokumentace a dalších souvisejících věcí. Záměrem investora je odstranit původní objekt hotelu a na jeho místě vybudovat stavbu novou, větší, která by plnila funkci hotelu. Součástí projektu je i parkování integrované do podzemních podlaží hotelu,“ řekl Staruch.
Územní plán s tím počítá
V územním plánu se s lokalitou počítá pro bytovou výstavbu či rekreační využití. Změna územního plánu by podle vedení města měla umožnit zastavět více plochy. Konkrétně by změna územního plánu měla umožnit stavět ubytovací objekt i na ploše, která je určená pro parkoviště či jiné dopravní stavby.
Zastupitelé města podmínili vydání změny územního plánu uzavřením smlouvy mezi městem a investorem. „Zastupitelstvo bylo srozuměno se záměrem a již dříve schválilo pořízení změny územního plánu a požadovalo podmínit vydání této změny uzavřením plánovací smlouvy mezi městem a společností Estate Grand, s.r.o., která má řešit také úpravu stávající veřejné infrastruktury. Obě strany zatím jednají o podmínkách plánovací smlouvy. Dokud nebude plánovací smlouva uzavřena, nelze činit další kroky k pořízení uvedené změny územního plánu,“ řekl Staruch.
Smlouvu by vedení chtělo mít uzavřenou do konce letošního roku. „Až po schválení a uzavření plánovací smlouvy budeme moci hovořit o konkrétní podobě tohoto projektu,“ řekl Staruch. Příští rok by podle něj mohla přijít na řadu zmíněná změna územního plánu.
Nový hotel by měl mít čtyři nadzemní podlaží včetně podkroví, další prostory budou v podzemí. Celkem by měl mít komplex sedm podlaží s různě zastavěnou plochou v jednotlivých podlažích, uvedli zástupci radnice. Podle nich by výška objektu neměla překročit výšku nynější budovy. Opuštěný objekt známý také jako bývalá zotavovna ROH 9. květen je ve stavu nedokončené rekonstrukce.
Podle informací města má být kapacita plánovaného hotelu maximálně 170 pokojů a 21 služebních bytů, tedy 340 plus 42 lůžek. Nedokončená rekonstrukce nynějšího objektu přitom počítala s kapacitou necelých 200 lůžek. Z plánovaných parkovacích míst by většina měla být v podzemí. „Investor nehovoří o apartmánovém hotelu, ale o klasickém hotelovém zařízení se zázemím a službami, a veškerá doprava v klidu má být řešena v podzemních garážích objektu. Součástí záměru investora je také přeložení stávající komunikace, tedy Špindlerovské ulice, blíže k řece Labi, tak aby před objektem vznikl klidový prostor s parkovou úpravou,“ řekl ČTK Staruch.
Budova čp. 164 známá dříve jako Hotel Deutscher Kaiser či Grand hotel vznikla na sklonku 19. století. Původní Hotel Deutscher Kaiser stál ale níže po proudu na břehu Labe, v roce 1897 ho vzala povodeň. „Nový hotel téhož jména pak roku 1899 postavil August Zippel na nové chráněnější poloze. Byl to luxusní romantický až přezdobený hotel. Mezi válkami byl modernizován,“ sdělil ČTK historik Muzea Krkonoš Správy KRNAP Jiří Louda. Na Grand hotel budovu přejmenovali po roce 1918 a po roce 1948 se z objektu stala zotavovna ROH 9. květen. Nevyužívaný je od konce 80. let.