Ekonomika ožívá, peněženky se otevírají. Obchodníci očekávají bohatou vánoční nadílku
Začátkem listopadu začíná pro české prodejce nejdůležitější období roku. Během předvánoční nákupní horečky mnozí z nich realizují i 40 procent svého celkového ročního obratu. Pro letošek jsou obchodníci pozitivní a očekávají silnější sezonu než v předchozích letech, podle některých by mohla být dokonce rekordní. Může za to zlepšující se ekonomická situace a s ní i lepší finanční kondice tuzemských domácností.
České e-shopy hledí na následující týdny s nadějí. Předvánoční nákupy jim tvoří přibližně třetinu celoročních obratů, loni to bylo celkem 70 miliard korun. „Vidíme, že meziroční růst prodejů se pohybuje nad pěti procenty. Vše nasvědčuje tomu, že letošní Vánoce budou z pohledu e-shopů opět silné a jsme přesvědčeni, že nás čeká zajímavý nárůst,“ myslí si Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK), která zastřešuje přes 600 tuzemských internetových prodejců.
S mírným optimismem vstupuje do období předvánočních nákupů například i jeden z největších českých prodejců elektroniky – Datart. Zároveň však zmiňuje, že zákazníci zvyšují i své celkové nároky. „Kromě atraktivní ceny očekávají rychlé doručení, kvalitní služby, dostupnost produktů a celkovou spolehlivost prodejce,“ vysvětluje obchodní ředitel společnosti Jan Pospíšil.
Také podle společnosti Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení, bude nadcházející předvánoční nákupní období z hlediska tržeb prodejců silné. „Inflace se zpomalila a vidíme jasný posun v chování zákazníků. Nakupují s chutí, ale také s rozmyslem. Jsou ochotni si připlatit, pokud vnímají, že za své peníze dostanou kvalitní zboží a špičkový zákaznický servis,“ říká marketingový manažer společnosti Michal Benatzky.
Záhadný optimismus?
Navýšení předvánočních spotřebitelských nákupů oproti minulému roku očekává letos i ekonom České spořitelny Michal Skořepa, byť podle něj půjde v meziročním srovnání nejspíše jen o jednotky procent. „Spotřeba domácností hraje už více než rok roli hlavního domácího tahouna růstu ekonomiky a příznivé údaje z posledních měsíců ohledně spotřebitelské nálady i maloobchodních tržeb naznačují, že to bude platit i v nejbližší budoucnosti,“ uvádí.
Zároveň však upozorňuje na řadu negativních vlivů. „V aktuální situaci zvýšených cel, obav z dopadů povolenek ETS2 a už několikaleté stagnace největšího obchodního partnera Česka (tedy Německa, pozn. aut.) se nynější spotřebitelský optimismus může zdát trochu záhadný,“ dodává Skořepa s tím, že na druhou stranu se nabízí i mnoho pozitivních impulsů, jako je svižný růst mezd, zklidnění cenového vývoje či posilování kurzu koruny.
Bohaté a pravděpodobně i rekordní Vánoce očekává hlavní ekonom Moneta Money Bank Petr Gapko. České ekonomice se poměrně daří, roste meziročním tempem přes dvě a půl procenta. Zároveň s růstem ekonomiky se lépe vede i českým domácnostem. „Pokud vezmeme v potaz i relativně nízkou inflaci, zjistíme, že lidé mají v peněženkách více prostředků, které mohou přeměnit ve vánoční dárky. Dobře je na tom i ekonomická důvěra, populace totiž věří, že se jejich finanční situace zlepšuje a zlepšovat bude i v nadcházejících měsících,“ komentuje.
Black Friday celý měsíc
K předvánočním nákupům neodmyslitelně patří také slevová akce Black Friday, během níž obchodníci zažívají v předvánočním období vůbec jedny z největších tržeb. „V současné době je období kolem Black Friday jedním ze dvou vrcholů celého roku, kdy obraty českého e-commerce sektoru přesahují i miliardu za den. Druhým vrcholem je pak obvykle období okolo 10. prosince,“ vysvětluje Vetyška s tím, že význam této slevové akce každým rokem roste.
Nejedná se přitom už pouze o jednodenní akci – někteří prodejci, například Datart, ji rozšiřují na celý listopad. Reagují tím na změnu přístupu zákazníků. „Zaznamenáváme, že zákazníci dnes ke slevovým akcím přistupují uvážlivěji – více porovnávají, hledají skutečnou hodnotu a důvěřují značkám, které dodržují férovou cenovou politiku,“ vysvětluje Pospíšil.
Jiný postoj zákazníků ke slevové akci zaznamenává kupříkladu prodejce parfémů a kosmetiky Notino. „Lidé nehledají jen nejvyšší slevu, ale kvalitní nabídku a značky, které mají skutečnou hodnotu,“ říká PR manažerka společnosti Alexandra Išuninová s tím, že i u nich trvá Black Friday celý listopad. Ještě dál šel největší český e-shop Alza, který akci spustil už předposlední říjnový den.