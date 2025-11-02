Co koupit v německé IKEA za míň peněz? Průša opět boří hranice. Developera stihl krutý osud
Pro co vyrazit do německé IKEA? TOP 10 věcí, u kterých Češi ušetří i několik tisíc
Chystáte se na podzimní výlet do Německa? Možná se vyplatí přibalit i nákupní seznam. A vozík za auto. V německé IKEA totiž některé produkty stojí citelně méně než v té české. Podívejte se na výběr deseti nejvýhodnějších kousků, na nichž můžete ušetřit tisíce korun.
Průša opět boří hranice. Přináší nízkonákladový tisk tekutého silikonu
Česká firma brzy otevře dveře zcela nové dimenzi trojrozměrného tisku. Výrobce 3D tiskáren Prusa Research, kterou založil v úterý státem vyznamenaný Josef Průša, od příštího roku umožní tisk pomocí silikonového filamentu za výrazně nižších nákladů, než tomu bylo doposud. Tisk silikonem touto metodou dosud nikdo ve světě nenabídl. Průša si navíc od technologie slibuje mnohem víc – tisknutí jakéhokoliv tekutého materiálu.
Developera stihl krutý osud. Projekty platili drobní investoři přes platformu, nyní se bojí o miliony
Osud dokáže být krutý a umí zcela rozhodit dřívější plány včetně těch byznysových. Své by o tom mohla vyprávět řada tuzemských firem, které se ztrátou majitele a zakladatele nabraly zcela odlišný byznysový kurz. Tentokrát se tvrdá životní lekce ambiciózního developera dotkla známé crowdfundingové platformy a zkomplikovala život nejen drobným investorům, ale i kupcům bytů v Ostravě.
Německý koncern Volkswagen mění výpočet, jakým od letoška měří „špínu“ vytvářenou při výrobě vozů i součástek. Novou metodikou Zero Impact Factory, která má odrážet vizi továren s minimálním dopadem na životní prostředí, se musejí řídit všechny značky koncernu včetně Škody Auto. Ve třech jejích závodech – tedy v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí – tak ještě pečlivěji sledují data o odpadních vodách, odpadech nebo o spotřebě energií. Automobilka podrobně sleduje i emisní stopu jednotlivých modelů včetně spalovací fabie či elektrického enyaqu.