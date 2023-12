Automatizaci se nelze vyhnout, říká šéf Dellu pro střední Evropu | e15.cz

Jak se díváte na už rok trvající nadšení kolem AI?

Je to velké téma. V Dellu jsem už skoro 20 let a zažil jsem nadšení kolem celé řady nových technologií. Pamatuju si, když cloud bylo horké téma, posléze se to stabilizovalo. Myslím, že v případě AI jsme stále ve fázi rostoucího nadšení, což se děje zejména díky generativní umělé inteligenci, což je trochu něco jiného než analytická AI. Každopádně vidím stále více a více zákazníků, kteří si nemohou dovolit se toho neúčastnit, protože chápou, že to může být katalyzátor pro inovace. Chtějí mít konkurenční výhodu. Osobně jsem překvapený, kolik různých zákazníků o tom mluví. Samozřejmě, že velké organizace jsou postavené na datech, ale zajímají se o to i menší zákazníci, kteří se velmi soustředí na kapitalizaci dat.

O jaké firmy jde?

Jedním z prvních klientů, který od nás kupoval řešení pomocí AI, byla firma zabývající se kvantitativním obchodováním, která díky tomu odhaduje budoucnost a utrácí za to hodně peněz. Z firem v Česku se to týká zejména těch výrobních, jsou to například velké automobilky. Přemýšlejí o tom ve spojitosti s přenosem dat, přistupují k tomu v celkovém kontextu, AI je nástroj, jak vyřešit větší problémy.

Použití technologií ve firmách bylo v minulosti spojené hlavně s IT odděleními a ta definovala, s jakou technologií firma pracuje. Za posledních pár let se toho hodně změnilo, třeba banky se mění z finančních na technologické organizace pracující s financemi. Už to není tak, že by technologie podporovala byznys, ale technologie vede byznysovou strategii. Stále ale v mnoha případech u firem vidím, že jejich úroveň připravenosti pro technologie na GenAI není často dostatečná. Když se podíváme na Česko, vychází z toho v porovnání s ostatními zeměmi z EMEA regionu pozitivně, dokonce mnohem lépe než řada západních zemí, jež jsou v tomto ohledu mnohem pomalejší.

Dell dělá v oblasti AI téměř vše od hardwaru přes software a další věci. Jak nad ní byznysově přemýšlíte?

AI máme integrovanou v našich produktech. Vynakládáme hodně úsilí na to, abychom firmám uměli pomoci využívat chytrá řešení, například v oblasti cash managementu v obchodech nebo při nakládání s energiemi. Další oblastí, na kterou se soustředíme, je náš vlastní provoz, jak můžeme lépe reagovat na potřeby klientů, jak předvídat problémy a jak je sledovat. Samozřejmě také stavíme pro zákazníky hotové platformy, tedy jako první na trhu dodáváme celou škálu, která je potřebná k použití GenAI.

Cítíte tedy poptávku od firem v regionu?

Cítíme. Jak ale v tomto ohledu definujete poptávku? Je tu poptávka, ale není moc klientů, kteří by byli tak pokročilí, aby začali testovat a implementovat AI modely. Často řešíme s našimi zákazníky jejich potřeby, řada z nich se rozhlíží po nějakém řešení, ale nespecifikují přesně, co chtějí. Proto se snažíme naše produkty nejen prodávat, ale také o nich se zákazníky mluvit. Bavíme se tedy s firmami třeba o jejich strategii, tedy o tom, jak se skutečně stát podnikem, který je postavený na datech, jak z dat těžit a jak fungovat v poloautomatizovaném prostředí. Na irském Cork Island máme zákaznické centrum, které funguje jako testovací prostředí, kde zkoušíme, zda řešení, které klienti chtějí, funguje. Tam můžeme se zákazníky pracovat a trénovat konkrétní řešení, které po nás chtějí.

Takže vaši zákazníci zatím nevědí, že potřebují AI řešení?

Vědí, že to potřebují, ale nevědí, co přesně chtějí. Poptávka tu je, naše role je jim poradit a probrat s nimi možnosti.

Pro jaký účel firmy využívají GenAI nejvíce?

Je to velmi různorodé. Nejčastější je stále automatizace, například při odhalování podvodů ve finančnictví, v tomto oboru to také používají k odhalování rizik, případně ke schvalování půjček. Zkrátka věci, které jdou jednoduše zautomatizovat. Nyní zároveň více a více vidíme širší řešení v oblasti konverzační AI, tedy vytváření pokročilých botů pro komunikaci se zákazníky. To má využití v obchodech, ve finančnictví apod. O to výrazně narůstá zájem.

V jaké oblasti vidíte největší potenciál AI?

Automatizace je všude, té se nedá vyhnout. Interně využíváme v Dellu GenAI v pilotním provozu pro vylepšení našeho systému pro prodejce. Jejich data o našich zákaznících využíváme k tomu, abychom prodejcům dokázali doporučit, jaká další nabídka by byla pro ně nejlepší nebo u jakých zákazníků je nevyužitý potenciál. Je to možnost, jak být vůči klientům proaktivnější a vylepšit naši strategii na trhu.

Jaký máte názor na regulaci AI, kterou na úrovni EU právě finišuje?

Myslím, že myšlenka regulace dává smysl. V rámci Dellu tomu věnujeme velkou pozornost. Kdykoliv spustíte algoritmus nebo mu dáte přístup k datům, vždy si musíte být jisti, co se s těmi daty děje. Protože dopad těch dat nakonec může být velký. Pokud by je například získali nějací podvodníci či jiní špatní aktéři, tak by je mohli použít proti konkrétním lidem. Musíme si to na to dát opravdu pozor, protože to není o tom, že by to poškodilo značku nebo že bychom přišli o nějaké peníze, ale o tom, že by to mohlo ublížit konkrétním lidem.

Když se bavíme o regulaci AI, tak je to pro mě debata o tom, jak budeme regulovat nakládání s daty. Druhá věc je, že digitální ekonomiky vytvářejí hodně dat. GenAI může být využita k manipulaci těchto dat nebo třeba k propagandě. Regulace by se tedy měla zabývat nakládáním s daty, aby k tomu nemohlo dojít. Opravdu si myslíme, že to dává smysl.

V červenci jste v Česku spustili dceřinou pobočku Dell Financial Services. O co jde?

Ano, konečně se nám to povedlo, dostali jsme licenci ke spuštění Dell Bank. Spoustu zákazníků s námi mluvilo o tom, že by chtěli nějaký flexibilnější model fungování. Pokud jste firma a máte korporátní flotilu aut, tak je v podstatě nevlastníte, máte je jen půjčená, což je velmi efektivní a dobře predikovatelné. Stejně tak to je v případě, že potřebujete nějaké technologie, proto jsme to v červenci spustili.

Co přesně nabízíte nově firmám?

Nabízíme Technology Ownership, což je svým způsobem půjčka, pak máme Technology Rotation, v tomto případě zařízení vlastní Dell a zákazník platí měsíční splátku. Poslední službou je APEX, na což jsme velmi hrdí, protože je pro zákazníky, kteří nevědí, jaké budou mít potřeby, tedy například jak budou růst, nebo naopak jak budou muset škrtat. Celou pointou spuštění Dell Bank je soustředění nejen na technologie, ale i na její využití.