Bilionové salto na hypotečním trhu. Dlužníci si připlatí miliardy, polovina půjček projde stress testem
Český hypoteční trh čeká v nejbližších letech zásadní proměna. Stovkám tisíc domácností, které si v minulosti sjednaly úrokovou sazbu kolem dvou procent či nižší, totiž končí fixace. Očekává se tak jedna z největších vln refinancování půjček na bydlení v dějinách Česka, která může v souhrnu přesáhnout bilion korun.
Píše se listopad roku 2020 a lidé si vybírají malé odškodné za první vlnu pandemie. A totiž ultralevné hypotéky. Některé z bank dokážou zájemcům o půjčku na bydlení udělat nabídku, která se doslova neodmítá. Roční sazba pod 1,5 procenta působí jako z jiného světa a masy lidí na ni slyší. Uplynulo pět let, končí doba tehdy nejobvyklejší délky úrokové fixace a realita hypotečního trhu je zcela jiná.
Především kvůli zhruba trojnásobné sazbě úvěru. Bezmála 400 tisíc tuzemských domácností si tak bude muset od letoška do roku 2027 sáhnout každý měsíc podstatně hlouběji do kapsy. Alespoň pokud jde o měsíční splátku hypotéky, která výrazně podraží.
„Například klient, který měl měsíční splátku kolem deseti tisíc korun při nízké sazbě, teď musí počítat s novou splátkou kolem 13 700 korun. Zvýšení splátky o téměř čtyři tisíce může zásadně zatížit rodinný rozpočet,“ říká Miroslav Majer, šéf fintechového startupu hyponamíru.cz. Celkový objem hypoték, kterých se týká refixace, a tím i prodražení splátky, podle portálu jen letos činí až 240 miliard korun.
Hlavní vlna ale teprve dorazí v nadcházejících dvou letech, kdy mohou domácnostem podražit hypotéky v objemu až 960 miliard korun. Jak uvádí statistiky České bankovní asociace, celkově jsou v zemi rozpůjčovány na bydlení necelé dva biliony korun, úrokový nárůst se tak může týkat takřka poloviny hypotečních dluhů v tuzemsku.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!