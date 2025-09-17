Gigafactory pro umělou inteligenci nemá být jediná. Česko chce získat i menší evropskou „továrnu“ za miliardu
Česko chce postavit jednu z pěti evropských takzvaných gigafactory pro umělou inteligenci, tedy velké datové centrum s desítkami tisíc čipů Nvidia. Ministerstvo průmyslu a obchodu a České Radiokomunikace se chystají u Evropské komise podat oficiální žádost. Projekt má vyjít na 90 miliard korun s tím, že stát poskytne 15 procent z této částky. To ale není jediná akce tohoto druhu, o níž Česko usiluje. Podle informací webu e15.cz chce stát získat také menší AI factory. Vyjít by měla na zhruba miliardu korun.
AI datacentra jsou velké objekty s obří výpočetní silou, v nichž je možné trénovat a provozovat prvky umělé inteligence. Oboru vévodí americké podniky typu OpenAI (ChatGPT), Anthropic, Microsoft, Google a podobně. Evropa si od vybudování infrastruktury datacenter slibuje větší konkurenceschopnost. Gigatovárny mají být vlajkové lodi pro nejnáročnější projekty. Menší továrny bez „giga“ v názvu pak poslouží pro startupy, vědce, univerzitní spin-offy a podobně.
Nabídku na postavení jedné z menších AI továren podalo národní superpočítačové centrum IT4Innovations při Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě. To žádá o 40 milionů eur, necelou miliardu korun. Polovinu z toho má zaplatit Evropská komise přes organizaci EuroHPC a zbytek by měl jít skrze ministerstvo školství.
