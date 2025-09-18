Jaké jsou perspektivy nájemního bydlení v Česku? Sledujte konferenci
Nájemní trh bydlení v Česku se mění. Kam se během následujících let posune a jak mohou spolupracovat developeři, profesionální správci a investoři? Jak docílí toho, aby na trh rychleji přicházely nové byty a nájemní bydlení se stalo plnohodnotnou a perspektivní alternativou k vlastnictví? Dozvíte se v živém přenosu na e15.cz.
O proměnách trhu s nájemním bydlením v přímém přenosu diskutují prezident Asociace nájemního bydlení Jakub Vysocký, zakladatel a majitel developerské společnosti Trigema Marcel Soural, zástupce Penta Real Estate David Kšír a zakladatel a CEO FLET David Bureš.