Křetínský kupuje další plynovku v Británii. Češi tam mohou brzy ovládat pětinu trhu
Společnost EP UK Investments (EPUKI), spadající do holdingu EPH Daniela Křetínského (spolumajitele provozovatele webu e15.cz), posiluje své pozice ve Velké Británii. Od společnosti ESB kupuje plynovou elektrárnu o výkonu 350 megawattů, která má podle informací e15 hodnotu v nižších jednotkách miliard korun. Křetínského skupina o akvizici informovala v pololetní zprávě. Více se k ní vyjádřit odmítla.
Elektrárna Corby v centrální části Ostrovů vznikla v roce 1994. Irská energetická společnost Electricity Supply Board of Ireland (ESB) ji plně ovládla v roce 2011 a od loňského roku se ji podle serveru Irish Independent snažila prodat. S tímto záměrem jí pomáhala poradenská firma Evercore, která už dříve prozradila, že elektrárna má stavební povolení k modernizaci.
Křetínský v Británii působí od roku 2015 a postupně je v zemi čím dál aktivnější. Letos si na svou expanzi najal bývalého britského ministra obchodu Grega Handse, a to jako strategického poradce. Zároveň dokončil ovládnutí společnosti IDS, která vlastní britskou poštu Royal Mail a mezinárodního logistického operátora GLS.
V energetice Křetínskému patří elektrárna na biomasu s výkonem 400 megawattů Lynemouth Power a bez započtení Corby ještě čtyři elektrárny na plyn s výkonem 3,3 gigawattu. Momentálně EPUKI staví ještě pátou plynovou elektrárnu o výkonu 700 megawattů. Až elektrárnu zprovozní, bude disponovat šesti plynovými zdroji o výkonu přibližně 4,4 gigawattu. Jejich hlavním úkolem je poskytovat provozovatelům sítě flexibilní výrobu – když obnovitelné zdroje (OZE) vyrábí málo, mohou rychle zvýšit svoji výrobu, když OZE vyrábí hodně, mohou bez potíží svoji produkci rychle snížit.
Křetínský není jediným českým miliardářem, kterého přilákal britský energetický trh. Pavel Tykač a jeho Sev.en Global Investments tam vlastní čtyři plynovky s výkonem 2,8 gigawattu. V minulosti navíc opakovaně deklaroval zájem své aktivity ve Spojeném království dále posilovat.
Česká ofenziva na ostrovech
Čeští byznysmeni tak patří k největším investorům do tamní plynové energetiky. Podle posledních dostupných údajů z roku 2023 Britové provozují 49 plynových elektráren se souhrnným výkonem 36 gigawattů. Pokud by se počet elektráren mezitím nezvýšil, Češi by mohli ovládat zhruba pětinu trhu.
EPUKI ročně utrží přibližně 1,5 miliardy liber a hrubý provozní zisk EBITDA přesahuje 200 milionů liber, v přepočtu asi 5,6 miliardy korun. Spadá do holdingu EPH, který v prvním pololetí letošního roku po zdanění vydělal v přepočtu zhruba 51 miliardy korun, meziročně 3,5krát více. Důvodem rychlejšího růstu je započtení výsledků společnosti Slovenské elektrárne, v níž EPH nedávno získal majoritu.
Skupina EPH zahrnuje přes 70 společností v celé Evropě. Majoritním vlastníkem skupiny je jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský, minoritním pak skupina J&T.