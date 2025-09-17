USA si přebírají TikTok. Trump a Si Ťin-pching mají dohodu potvrdit už tento pátek
Konsorcium amerických investorů v čele s firmami Oracle, Silver Lake a AH Capital Management má převzít aktivity sociální sítě TikTok ve Spojených státech. Podíl čínské mateřské společnosti ByteDance klesne pod 20 procent, aby platforma mohla dál fungovat na americkém trhu. Prezident Donald Trump prodloužil lhůtu k dokončení transakce do 16. prosince a v pátek má dohodu projednat se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, tvrdí deník The Wall Street Journal.
„Bylo také dosaženo dohody o ‚určité‘ společnosti, kterou si mladí lidé v naší zemi velmi přáli zachránit. Budou velmi šťastní!“ napsal v pondělí Trump na své sociální síti Truth Social. Spojené státy a Čína tak podle příspěvku dosáhly rámcové dohody o převzetí amerických aktivit sociální sítě TikTok. Prezident Donald Trump v úterý oznámil, že transakce má být potvrzena při jeho pátečním jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.
Trump zároveň prodloužil lhůtu, v níž musí čínská společnost ByteDance prodat své americké aktivity, a to do 16. prosince. Na převzetí se podílejí americké firmy Oracle, Silver Lake a Andreessen Horowitz. Stávající američtí investoři ByteDance mají držet přibližně 30 procent podílu, noví investoři kolem 50 procent. Podíl čínské mateřské firmy tak klesne na necelých 20 procent, což odpovídá zákonným požadavkům USA.
Součástí rámcové dohody je, že ByteDance bude moci licencovat klíčovou technologii TikToku, včetně doporučovacích algoritmů, které stojí za jeho popularitou. Americká verze platformy má být provozována na infrastruktuře Oracle, která již dnes poskytuje TikToku cloudové služby. Akcie společnosti Oracle od začátku roku vzrostly o téměř 85 procent a ocenění amerických aktivit TikToku se podle odhadů pohybuje mezi 35 a 40 miliardami dolarů.
Obava z čínského vlivu
Prodej je výsledkem dlouhodobého tlaku americké administrativy, která označila TikTok za hrozbu pro národní bezpečnost. Washington se obává, že čínská vláda by mohla prostřednictvím aplikace získávat data o amerických uživatelích a využívat je k vlivovým operacím. Řešit to měl i zákon o ochraně Američanů před aplikacemi ovládanými zahraničními protivníky, který podepsal už bývalý prezident Joe Biden.
„Prezident Trump dal jasně najevo, že by byl ochoten nechat TikTok vypnout, a že se nehodláme vzdát národní bezpečnosti ve prospěch dohody,“ řekl americký ministr financí Scott Bessent v pořadu televize CNBC. Tento postoj prý přesvědčil čínskou stranu k návratu k jednacímu stolu. I přes hrozby na zablokování aplikace si Bílý dům na TikToku v srpnu založil vlastní účet.
„Nikdo ve skutečnosti nechce, aby TikTok přestal fungovat, protože nikdo nechce řešit extrémně naštvané uživatele, kterým by najednou zmizela jejich oblíbená zábava,“ komentoval situaci v lednu Ondřej Malý, expert na digitální platformy, v podcastu Business Club.
Dávné varování před TikTokem v Česku
V Česku, kde TikTok vlastní a provozuje zmíněná Bytedance, označil v roce 2023 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále NÚKIB) aplikaci za „vysokou kybernetickou hrozbu“ kvůli sběru dat a čínskému právnímu prostředí a doporučil „zákaz na citlivých zařízeních a opatrnost i u běžných uživatelů“. Podle údajů společnosti Amy Digital používala v lednu letošního roku TikTok až třetina české populace.
„Varování nerozlišuje mezi uživateli ze státního a soukromého sektoru. Stěžejní je pro mě to, zda by ohrožení konkrétního systému mohlo mít negativní dopad na fungování České republiky a bezpečí každého z nás,“ dodává ředitel NÚKIB Lukáš Kintr. I přes varování jsou v současnosti na TikToku i čeští politici, lídr hnutí ANO Andrej Babiš má na platformě téměř 200 tisíc sledujících. Dalšími nejsledovanějšími jsou Tomio Okamura z SPD a Filip Turek z Motoristů.