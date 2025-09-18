Další investice Tchaj-wanu v Česku. Rozjel se společný výzkum čipu pro obranný průmysl
V České republice se usazuje další technologická firma z Tchaj-wanu, velmoci v produkci čipů, elektroniky a počítačů. Společně s českými odborníky se bude podílet na výzkumu a vývoji vysoce zabezpečeného čipu pro využití v bezpečnostním průmyslu. Jde o jeden z prvních projektů v rámci loni založeného centra pro pokročilý výzkum čipů (ACDRC), které sídlí v Brně a které financuje tchajwanská vláda.
Společnost Jmem Technology s centrálou v Tchaj-peji už podle informací webu e15.cz rozjela aktivity v Brně a ještě letos otevře kanceláře v Praze. V rámci centra ACDRC spustila výzkum, který chce postupně rozšířit.
„Do společných aktivit se zapojili naši doktorandští studenti,“ potvrdil Jiří Háze, vedoucí Ústavu mikroelektroniky na FEKT VUT v Brně a místopředseda národního polovodičového klastru, kam se chce Jmem Technology přidat. „Přes Česko se chceme napojit na partnery,“ navázal Chen-Feng Chang, výkonný ředitel Jmem Technology.
Tchajwanská firma funguje od roku 2022, vznikla na základě tamního univerzitního výzkumu. Na trh se jí podařilo dostat první verzi čipu, který dokáže řešit pokročilé šifrování informací včetně takzvaných postkvantových šifer. Ty mají zajistit odolnost vůči útokům kvantových počítačů, které jsou pro určité typy úloh, jako je lámání hesel, mnohonásobně rychlejší než běžné stroje. Světové velmoci či třeba NATO zařadily oblast kvantového počítání mezi jedny ze svých bezpečnostních priorit.
Jmem Technology se díky tomu daří dělat byznys s obranným sektorem. Bezpečnostní čip odebírají například výrobci vojenských dronů a dalších robotů a vozidel bez lidských posádek. Tchaj-wan oblast dronů intenzivně zkoumá z pohledu jejich nasazení na Ukrajině (aktuálně s nimi Ukrajinci úspěšně útočí třeba na ruské rafinerie), protože mu hrozí vojenský střet s Čínou.
Web e15.cz během nedávné návštěvy Tchaj-wanu mluvil s tamním ministrem zahraničí Lin Chia-lungem, který uvedl, že ostrovní země chce s Českem navázat užší spolupráci v obranných technologiích a leteckém průmyslu jako jsou právě drony.
Na oficiální návštěvu Tchaj-wanu se před pár dny vydal český ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09), setkal se i s ministry a prezidentem. „Některé české zbrojařské a firmy z leteckého průmyslu už na Tchaj-wanu jsou,“ potvrdil s tím, že zatím kvůli citlivosti tématu nemůže být konkrétní.
Jmem Technology pracuje na dalších generacích svého čipu. Projekt v Brně se v současné době týká dodávek pro australskou armádu, která v regionu jihovýchodní Asie, kde Tchaj-wan leží, hraje důležitou bezpečnostní roli. Jmem Technology úzce spolupracuje s australskou University of Queensland, kde sídlí UQ Cyber Research Centre.
Česko je pro Jmem Technology zajímavé i díky lokálnímu know-how v technologii RISC-V, kterou firma využívá. RISC-V se používá pro návrh procesorů (konkurence pro ARM či Intel a AMD), přičemž nejvýznamnějším evropským tvůrcem procesorů tohoto typu je brněnská firma Codasip. Ta kromě jiného do svých procesorů jako první na světě integrovala bezpečnostní technologii Cheri vyvinutou v Cambridge (kde má Codasip vývojovou pobočku kousek od centrály ARM). Tato technologie zavádí do čipu přímou bezpečnosti vrstvu na úrovni hardwaru, který reguluje softwarové procesy.
Tchaj-wan v Česku kromě ACDRC financuje také další dvě čipová centra - jedno na Univerzitě Karlově a druhé na ČVUT. „Česká republika má přes 200 dohod o spolupráci mezi zdejšími a tchajwanskými univerzitami. Německo jich má o polovinu méně,“ naznačil ministr Ženíšek potenciál dalšího rozvoje společného výzkumu.
Mezi nové investice Tchaj-wanu v Česku patří také evropské centrály společností C-Tech a CTi Cable. Jak web e15.cz nedávno informoval, podniky u nás budou vyrábět baterie a datové kabely. Běží jednání s dalšími zájemci.