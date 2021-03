Bankovní identita znamená pohodlí, říká Martin Medek z České spořitelny | E15.cz

O bankovní identitě se hovoří jako o něčem, co by mělo rozhýbat digitalizaci Česka. Proč?

Je to jednoduché. Stále více firem v České republice svoje služby digitalizuje. Také stát se snaží zpřístupnit svoje agendy občanům v digitální podobě. Potřebujeme ale zlepšit komfort a bezpečnost uživatele, když se k těmto službám registruje a musí ověřit svoji totožnost. Lidé se například obávají, že budou muset sdílet svoje data, stahovat nové aplikace, pamatovat si nová hesla a klíče. A proto se někteří nakonec rozhodnou raději vyřešit službu osobně, což znamená více času a méně pohodlí, nebo v případě firem službu vůbec nevyužijí. To je samozřejmě neefektivní jak pro lidi samotné, tak i pro firmy a stát.

Kouzlo bankovní identity spočívá právě v její jednoduchosti, dostupnosti a bezpečnosti. Již dnes je to nejrozšířenější metoda online ověřování, používá ji kolem 5,5 milionů lidí. Od počátku roku ji přitom lze používat i při komunikaci se státem a od poloviny roku 2021 i se soukromými firmami. Odpadají tak obavy o bezpečí dat i složitost. Stejným způsobem máte zabezpečen i přístup k vašim penězům a stejné přihlašování používají miliony lidí každý den.

Co vlastně obsahuje?

Stručně ji lze popsat jako způsob, jak se přihlašujete do svého internetového bankovnictví. Zadáte svoje klientské číslo nebo jméno a ověříte se buď přes SMS kód, elektronický klíč, anebo třeba jen otisk prstu. Záleží na Vás. Je to způsob, jak se běžně online ověřujete svojí bance.

Co o Vás banka sdělí třetí straně? Mohou úřady získat citlivé informace?

V žádném případě. Bankovnictví je nejregulovanějším odvětvím na trhu. Banky mohou sdílet osobní a jiná data pouze v zákonem definovaných situacích. Zde je velký rozdíl mezi bankou a jiným provozovatelem online služeb. Banky nemohou s daty klientů jakkoliv obchodovat, přeprodávat je. Data spravovaná bankami podléhají bankovnímu tajemství, a to je neprolomitelné. Ověřování identity pro třetí strany funguje tak, že v rámci online procesu dochází k ověření vaší totožnosti. Banka pouze potvrdí poskytovateli služby, že na druhém konci jste skutečně Vy.

Stává se tak ale pomyslným „Velkým Bratrem“.

Ani to nehrozí. Pouze potvrdí poskytovateli služby, že se k němu hlásíte vy. Netuší ale, jaké služby si u něj sjednáváte, co s ním řešíte. Od poskytovatele služby do banky žádná uživatelská data neproudí.

Jestliže má bankovní identitu 5,5 milionů Čechů, může tedy každý druhý potvrdit svoji totožnost státu jejím prostřednictvím?

Zatím jen klienti České spořitelny, a postupně i ČSOB a Komerční banky. Tyto banky získaly od ministerstva financí licenci, ostatní budou teprve následovat. V České spořitelně ji může ke komunikaci se státem již nyní využívat kolem 1,6 milionu klientů. Jen během ledna této možnosti využilo již 25 tisíc lidí.

K jakým službám státu se lidé prostřednictvím bankovní identity hlásí?

Vy mě zkoušíte…(smích). Takové informace v bance zjistit nemůžeme, jak již jsem vysvětloval. Co my víme je, že se 25 tisíc lidí prostřednictvím bankovní identity přihlásilo v průběhu ledna do Portálu občana. Jaké služby v něm tito lidé čerpali, to skutečně netuším.

Z komunikace s Ministerstvem vnitra víme pouze obecně, které služby jsou třeba právě na Portálu občana nejvíce využívané. Jsou to nahlížení do bodového hodnocení řidiče a žádosti o využití údajů z Registru obyvatel.

Použít ji půjde i k vyplnění a odeslání daňového přiznání a formulářů ke sčítání lidu. Jaké výhody to bude mít?

Poměrně značné. V případě daňových přiznání se těšíme na spuštění online finančního úřadu. Lidé totiž budou moci odevzdávat přiznání online, aniž by si museli zřizovat datové schránky. U sčítání lidu ocení bankovní identitu všichni, kteří budou potřebovat vyplňování poměrně obsáhlého dotazníku přerušit a vrátit se k němu později. Když se budou do formuláře hlásit opakovaně, nebudou muset vytvářet nová hesla a kódy. Budou to mít prostě jednodušší, pohodlnější.

Bude možné se registrovat přes bankovní identitu i u soukromých firem?

Určitě ano. Tuto možnost plánujeme spustit již v polovině letošního roku a kvůli tomu již některé banky založily samostatnou společnost Bankovní identita, a.s. Ta má připravovat jednotné řešení, které budou moci firmy využívat, ať již se jedná o energetické společnosti , poskytovatele telekomunikačních služeb, pojišťovny, online shopy a další.

Na rozdíl od lidí a státu ale budou muset za službu platit že?

To je sice pravda, ale jsme přesvědčeni, že se jim to velmi vyplatí. Když se firma rozhodne identifikovat své klienty přes bankovní identitu, má jistotu, že získá velmi spolehlivý a prověřený nástroj pro ověření totožnosti a formování klientské databáze. A v podstatě během pár minut mohou tímto způsobem firmy dostat do svých online služeb klienty několika bank, což jsou řádově miliony lidí. Bankovní identita tak výrazně zjednodušuje zdlouhavé tvoření nových klientských profilů pro různé online zóny nebo třeba focení dokladů pro nákup finančních služeb online.

Martin Medek

Martin Medek je lídrem pro nové obchodní modely a otevřené bankovnictví České spořitelny. Jeho hlavním úkolem je definovat a řídit pozici banky v této oblasti obchodních příležitostí. Absolvoval studia na Mendelově univerzitě v Brně a Chapman University v Kalifornii. Od roku 2011 pracuje pro skupinu Erste a v jejích dceřiných společnostech ve střední a východní Evropě. Věnoval se oblasti řízení rizik, řízení dat, implementaci nových regulací, a také firemního bankovnictví.