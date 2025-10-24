Americký řetězec odešel z Česka s ostudou. Dlužné mzdy Claire's musí poplatit stát, většinu už neuvidí
Neslavný konec legendárního amerického řetězce, který svého času učil mladé Američanky nosit náušnice, vzal v Česku hořké finále. Mateřská firma totiž zavřela krám, aniž by doplatila dlužné mzdy zaměstnancům tuzemských poboček.
Statisíce korun dluhů vůči svým zaměstnancům po sobě nechal v Česku bankrotující americký řetězec Claire's, který v tuzemsku provozoval deset poboček. Firma zastřešující český byznys značky vyhlásila v září úpadek, finanční linky na mateřskou společnost ale vyschly už několik měsíců předtím. Už v červnu totiž matka oznámila, že česká větev Claire's už ze zahraničí nemůže očekávat žádné platby. To se samozřejmě dotklo i výplaty mezd, které musel ve finále uhradit pražský Úřad práce. Většinu z nich už zřejmě neuvidí.
„Úřad práce České republiky - Krajská pobočka pro hlavní město Prahu oznamuje, že uspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců zaměstnavatele Claire's Czech Republic, který je v platební neschopnosti,“ uvedl v polovině října vedoucí oddělení insolvence úřadu Karel Hroch s tím, že úřad do dvacátého října vyplatil zaměstnancům kolem 750 tisíc korun. To ale zdaleka nemusí být finální částka. „Celkovou výši vyplacených finančních prostředků není v tuto chvíli možné predikovat. Komunikujeme standardně s insolvenčním správcem, se kterým budeme i následně řešit uplatnění vyplacených částek v insolvenčním řízení,“ uvedla k případu mluvčí Úřadu práce České republiky Kateřina Pavlíková.
Podle zákona o insolvenci jsou to právě úřady práce, které fungují jako poslední instance, na kterou se mohou obrátit zaměstnanci kvůli dlužným mzdám. „Jde o standardní praxi v situaci, kdy je firma v insolvenci a dluží zaměstnancům peníze. Ti musí o jejich výplatu zažádat,“ říká advokát a znalec insolvenčního práva Bystrik Bugan z kanceláře Bugan Legal. Po firmě zbylo dle návrhu zadlužení v objemu padesáti milionů korun nezajištěné majetkem firmy, a to vůči čtyřem desítkám společností. V Česku Claire's podle posledního dostupného výkazu za účetní rok končící lednem loňského roku utržil 113 milionů korun a síť měla 77 zaměstnanců.
Jak uvádí poslední data Ministerstva práce a sociálních věcí, loni bylo podáno úřadům práce napříč Českem celkem více než 18,5 tisíce žádostí o výplatu dlužných mezd, přičemž úřady celkem vyplatily přes 950 milionů korun. Zhruba dvě třetiny těchto žádostí i objemu vyplacených peněz ovšem padly na vrub nároků zaměstnanců zkrachovalé společnosti Liberty Ostrava. „Tato zcela mimořádná událost si vyžádala výplatu 601 milionů korun na základě takřka 13,4 tisíce žádostí,“ zdůrazňuje Pavlíková. Zároveň připomíná, že z dlouhodobých statistik plyne, že zpátky do státního rozpočtu se z vyplacených mezd podaří získat v rámci insolvencí přibližně 28,5 procenta peněz.
Americký řetězec Claire's orientovaný na módní doplňky vznikl ve zcela jiné byznysové éře začátkem šedesátých let, v posledních letech ale už nezvládl nápor konkurence a letos oznámil úpadek, který se pochopitelně dotkl i byznysových poboček ve zbytku světa. Negativní dopad na podnikání českého Claire's, které je formálně vlastněno stejnojmennou britskou matkou, byl podle něho dále umocněn rostoucí konkurencí, změnami v chování spotřebitelů a trvalým přesunem zákazníků od kamenných prodejen k online nakupování.
Přímá mateřská společnost českého byznysu registrovaná ve Velké Británii spadla do insolvence třináctého srpna 2025. Tedy zhruba týden poté, co oznámila konec podnikání její americká matka. Americký řetězec Claire’s podal letos šestého srpna návrh na ochranu před věřiteli, přičemž šlo už o druhou insolvenci za méně než deset let. Součástí byl plán uzavřít zhruba 291 prodejen Claire’s a Icing v USA. Značka současně obdržela nabídku na převzetí v hodnotě 140 milionů dolarů od fondu Ames Watson. Pokud by transakce klapla, má Claire´s zachovat většinu provozu.