Neúspěch Soleku prodlužuje agonii miliardového fondu. O osudu investorů rozhodne globální investiční gigant
Investiční fond MW, který drží podíly v solárních elektrárnách zkrachovalé firmy Solek, prodloužil pozastavení obchodování s investičními akciemi. Obhospodařovatel fondu, společnost Codya, chce tímto krokem zabránit hromadnému výprodeji investičních akcií a získat tím čas ke stabilizaci situace a prodeji aktiv. Další vývoj však nemá ve svých rukou. Hlavním hybatelem se stala investiční skupina BlackRock – klíčový finanční partner chilských solárních projektů, které tvoří drtivou většinu hodnoty aktiv fondu.
Poté co se v červnu věřitelé mateřské skupiny Solek Holding smířili s uspokojením svých pohledávek ve výši 15,5 procenta, si nyní drahou zkušenost z investování mohou odnést další věřitelé. Fond kvalifikovaných investorů MW totiž ani po osmi měsících nenašel recept na uzdravení svých aktiv a přetrvávající nedůvěra by se pro fond mohla ukázat jako fatální.
