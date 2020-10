Češi jsou špičkou v oblasti umělé inteligence a bezpečnosti dat, říká šéf společnosti OKsystem | E15.cz

Je pro OKsystem výzva poprat se s důsledky pandemie koronaviru?

Na rozdíl od mnoha ostatních odvětví je IT pandemií koronaviru velice málo zasažené. Naše kolegyně a kolegové pracují z domova a i naši zákazníci při realizaci projektů rychle přešli na vzdálené schůzky. Ve skutečnosti je pro IT podobné období spíše výzvou než hrozbou.

Co jste nyní zjistili o počítačové a vůbec technologické vyspělosti Česka?

Pandemie koronaviru a významný nárůst práce z domova je hybatelem elektronizace procesů ve firmách. Ten trend byl zřejmý již v posledních letech, ale letošní události tempo významně akcelerovaly. Obecně je technologická vyspělost v České republice na dobré úrovni, ale bohužel zatím významně zaostává veřejná správa. Pokud si ze současné nepříjemné situace máme odnést nějaké pozitivum, pak bych byl rád, aby to byl právě větší důraz na elektronizaci úřadů.

Jsou oblasti, kde si české firmy proti zahraniční konkurenci vedou lépe?

Z pohledu technologického je Česká republika IT centrem vývoje v oblasti bezpečnosti a umělé inteligence. Opakovaně jsme se v zahraničí setkali s tím, že nás i západní země považují za skvělou líheň matematiků. Většina českých firem je schopná něco dobrého navrhnout a vyvinout, v čem však propadají, je schopnost své produkty dobře prezentovat a prodat. V tom mají západní země velký náskok. Pevně však věřím, že dorůstající generace je již v této oblasti schopnější. Je totiž komunikativnější, dobře jazykově vybavená a nemá ostych nabízet svá řešení.

Zakládáte si na tom, že vámi dodávaná řešení jsou špičkou v oblasti bezpečnosti, dostupnosti i výkonu. Objevili jste sami a nebo jste přišli díky požadavkům zákazníků na nějakou skutečnou revoluční novinku?

Dovolím si říct, že ano. Hlavní doménou naší společnosti je důraz na bezpečnost, dostupnost a výkon. Výsledkem takového přístupu jsou skvěle fungující projekty a spokojení zákazníci. Na počátku devadesátých let byl OKsystem průkopníkem vývoje klient-server aplikací, na začátku nového milénia se zase naši odborníci podíleli na vytváření standardů pro evropské elektronické doklady a v současnosti jsme opravdu pyšní na to, že možná jako vůbec první v České republice využíváme blockchain sítě, a to pro zvýšení bezpečnosti v našem unikátním produktu BabelApp pro šifrovanou firemní komunikaci.

Jakou část času a financí věnujete do oblasti výzkumu a vývoje?

Výzkum a vývoj je nedílnou součástí procesu tvorby IT produktů. Kdo začne omezovat výdaje v této oblasti, podepisuje si ortel. Jsme si toho za třicet let našeho působení dobře vědomi, a proto významná část našich investic jde trvale do výzkumu a vývoje.

Dovolíte si říct, že v něčem v Česku udáváte směr? Že nabízíte taková řešení, která jsou vzorem pro ostatní?

Jednoznačně. Důležité však je, že si to neříkáme sami, ale říkají to zákazníci. V oblasti personálních informačních systémů jsme na českém trhu jednička a nastavujeme laťku standardů toho, co by takový komplexní systém měl nabízet. Není pro nás větší pocty, než když nás konkurence kopíruje. Dále jsme tradičně silní v již zmiňované oblasti bezpečnosti, kde nabízíme řešení, které zatím ani konkurenci nemá.

Co v současné době nejvíce usnadní život institucím či firmám?

Bezpochyby automatizace procesů. A důsledná elektronizace, fungování bez papírů. V souvislosti s tím, kolik administrativních povinností mají podnikatelé v důsledku nové legislativy, například zákona o kybernetické bezpečnosti či GDPR, je nutné hledat vysoce efektivní postupy k plnění požadavků. S automatizací procesů je spojena i oblast umělé inteligence, která by nám měla pomáhat šetřit čas, abychom se mohli věnovat důležitějším úkolům.

Pracujete jak pro veřejný, tak i soukromý sektor. V čem se od sebe tato prostředí nejvíce liší?

Oba dva světy jsou si tak odlišné, jak jen si lze představit. Z pohledu dodavatele jde především o prodejní proces, který je ve veřejném sektoru striktně vymezen zákonem o zadávání veřejných zakázek. Při realizaci projektů pak mnohdy narážíme na nižší motivaci zaměstnanců ve veřejném sektoru.

Vlastníte osvědčení Národního bezpečnostního úřadu o ochraně utajovaných informací do stupně „důvěrné“. Jak je to důležité pro vaše klienty?

Dodáváme několik systémů kritické informační infrastruktury státu, spravujeme data o milionech občanů České republiky, ale i ze zahraničí. Jakýkoliv incident v této oblasti by mohl být fatální z pohledu zajištění bezpečnosti dat, posléze by mohl mít nedozírné následky i pro naši společnost.

Pozorujete v posledních letech stoupající požadavky na bezpečnost? V čem nejvíce?

Není to jen o nařízeních jako GDPR nebo eIDAS (nařízení Evropské unie o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu – pozn. redakce), ale všichni okolo sebe vidíme, kolik útoků na data nemocnic se v poslední době událo, jak často nás naše banky varují o tom, že je zde nová vlna phishingového útoku a podobně. Z pohledu bezpečnosti se jednoznačně ukazuje, že si útočníci uvědomili, že hodnota firem, ale i osob, je v datech. Organizované skupiny si tak pečlivě vybírají vhodné cíle, útočí na jejich data a požadují výkupné. Již před lety jsme správně tuto oblast vytipovali jako velice citlivou a nabízíme naším klientům řešení, které jim komunikaci dokáže zabezpečit.

Požadavky na bezpečnost jsou především v oblasti komunikace? Nebo v efektivní správě dokumentů? Či snad ve zpracování mezd?

Ve všem, co zmiňujete, ale navíc také v mnoha dalších oblastech. IT je dnes důležitou součástí všech oborů – od zdravotnictví po výrobu, zemědělství nebo i třeba autodopravu. IT nám pomáhá, ale zároveň sebou přináší mnoho rizik, které je nutné soustavnou pečlivou prací eliminovat. Také proto se podivuji nad tím, že někteří lidé vnímají Průmysl 4.0 jako hrozbu, která připraví množství lidí o práci. Ve skutečnosti však s sebou přinese mnoho nových pracovních pozic, které bude nutné obsadit kvalifikovanými lidmi. Bylo tomu tak v minulosti, nebude tomu jinak ani nyní.

Dovolili byste si českým nemocnicím nabídnout taková řešení a zabezpečení, aby se nemusely obávat podobných nepříjemností a výpadků, které postihly loni nemocnici v Benešově?

Určitě. Je však nutné si uvědomit, že zabezpečení organizace z pohledu IT je soubor mnoha opatření. Tak, jako sám zedník nepostaví celý dům, ale jen hrubou stavbu, i v IT jsou jednotlivé obory, které se specializují na konkrétní oblasti. Naše společnost je špičkou v oblasti bezpečného přenosu a uložení dat, včetně využívání mobilních telefonů a tabletů.