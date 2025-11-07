U německé Chotěbuze vznikne největší bateriové uložiště v Evropě. Utáhne 1,6 milionu domácností
Skupina EP Group přes společnost LEAG Clean Power podepsala smlouvu na stavbu největšího bateriového uložiště v Evropě. Vznikne v Jänschwalde nedaleko Chotěbuze, zhruba ďvě hodiny autem severně od Drážďan. Zařízení bude mít kapacitu 4000 MWh a výkon 1000 MW. Podle investora by tak dokázalo zásobovat 1,6 milionu domácností po dobu čtyř hodin.
Nová investice rozšíří stávající portfolio obnovitelných zdrojů energie v této lokalitě o velkokapacitní bateriové úložiště. Do rozvodné sítě dodá flexibilitu, která ji dokáže snáze stabilizovat v situacích nadměrné výroby z obnovitelných zdrojů a zásobovat ve chvílích, kdy je naopak této elektřiny málo.
„Pro EP Group je tento projekt dalším významným krokem směrem k udržitelné energetické budoucnosti. Skladování energie je pro stabilitu elektrických sítí, které jsou do značné míry závislé na elektřině z obnovitelných zdrojů, naprosto klíčové. Podporuje bezpečnost systému a umožňuje využívání obnovitelné energie i v době, kdy nesvítí slunce a nefouká vítr. Energetika budoucnosti se bude opírat o obnovitelné zdroje, rychlou akumulaci energie a flexibilní výrobní kapacity. Díky čtyřhodinové době akumulace můžeme efektivněji využívat stávající připojení k síti, vyrovnávat po delší dobu výkyvy výroby z obnovitelných zdrojů a tím zajišťovat vyšší spolehlivost dodávek,“ říká Tomáš David, Senior Executive odpovědný za obnovitelné zdroje a systémy skladování energie v EP Group.
Bateriové úložiště v Jänschwalde je další z investic EP Group do energetiky budoucnosti. Kromě stabilizace sítě projekt vytvoří platformu pro další rozvoj – propojí výrobu z obnovitelných zdrojů, nové průmyslové aplikace a inovativní energetické produkty. Jde o jeden z klíčových prvků dlouhodobé strategie EP Group, jejímž cílem je přeměnit oblast Lužice v hlavní centrum čisté energie.