Snažíme se vytvářet prostředí, aby u nás byli lékaři i klienti spokojení | e15.cz

Kliniky Canadian Medical nabízejí v Česku prémiovou lékařskou péči už od devadesátých let minulého století. Zpočátku ji poskytovali zejména cizincům žijícím v Praze, kteří vyžadovali standard, na který byli zvyklí z Kanady nebo USA. Postupem času se přidala i česká klientela. „Klienti si u nás hradí členský program, který definuje přístup na kliniky, a další nadstandardní služby nad rámec zdravotního pojištění," říká obchodní ředitel Canadian Medical Vítězslav Havliš.

V čem se vaše kliniky liší od jiných zdravotnických zařízení v Česku?

Základní odlišností je to, že jsme soukromé zdravotnické zařízení. To nám dává více možností, jak o klienty pečovat. Canadian Medical funguje na principu členství v našich programech, díky kterým můžeme klientům poskytovat jiný servis a péči, než jaká se jim dostává ve veřejném zdravotnictví. Klientům nabízíme ordinační dobu i ve večerních hodinách nebo v sobotu, péči osobního koordinátora a klientské linky, příjemné prostředí klinik (čekáren i ordinací), intuitivní mobilní aplikaci myCANADIAN a další servis pro jejich pohodlí.

Dříve jsme se hodně orientovali na anglicky mluvící klientelu, pro kterou jsme, i díky jazykové vybavenosti našeho zdravotnického personálu stále první volbou. Dnes už je ale podíl česky a anglicky mluvících klientů v podstatě vyrovnaný. Češi mají o nadstandardní lékařskou péči čím dál větší zájem.

Působíte hned na osmi místech v Praze a Brně. Jak se od sebe jednotlivé kliniky liší?

Na klinikách v Praze i v Brně poskytujeme stejnou úroveň péče. Je ale pravda, že například klinika AFI v Praze na Veleslavíně má největší možnosti v oblasti pediatrické péče, máme také jednodenní chirurgii v Praze na Waltrovce nebo nově modernizovanou kliniku Apeiron v Karlíně a další kliniky, kam každý den chodí stovky klientů. Ať už je to Park na Chodově, klinika na Pankráci nebo třeba v historické budově YMCA v centru Prahy či Dům U Červeného raka v Brně.

Návštěvu si asi nemůže dovolit každý. Na jakou klientelu jsou vaše zařízení zaměřená?

Klienti si v Canadian Medical hradí členský program, který definuje jednak přístup na kliniky, ale také další nadstandardní služby nad rámec zdravotního pojištění. S přihlédnutím k tomu, jaké služby klientům nabízíme, si myslím, že je měsíční poplatek za členství v přijatelné výši. Ale jak říkáte, možnosti každého z nás jsou jiné. Kromě toho nás využívají zahraniční klienti, kteří do Česka přijíždějí za prací, studiem nebo tady jenom tráví svůj volný čas.

Spolupracujete s některou ze zdravotních pojišťoven?

Ano, u naprosté většiny specializací máme smlouvy se všemi hlavními zdravotními pojišťovnami, které v Česku poskytují veřejné zdravotní pojištění. Kromě českých pojišťoven spolupracujeme i se všemi většími zahraničními zdravotními pojišťovnami, které využívají zahraniční klienti v režimu Direct Billing (přímé účtování výkonů na zahraniční pojišťovnu, pozn. red.).

Jaký je zájem o vaše služby?

V posledních letech si na nezájem klientů stěžovat nemůžeme. České zdravotnictví se bohužel potýká se spoustou problémů, které nemají jednoduché a rychlé řešení. Čekací doby na řadu výkonů a ošetření se prodlužují, což v důsledku zvyšuje i nervozitu zdravotnického personálu a nespokojenost na straně klientů. Tím, že naše služby využívá jen omezené množství klientů, si můžeme dovolit péči na takové úrovni, aby u nás byli spokojeni.

České zdravotnictví trpí nedostatkem lékařů a sester, jak tento problém řešíte vy?

Je to věc, se kterou se trápíme stejně jako všichni ostatní. U nás je tento problém o to větší, že naši lékaři musí hovořit plynně anglicky. Proto se snažíme vytvářet takové prostředí a podmínky, aby u Canadian Medical pracovat chtěli.

Co pro vás byla největší komplikace v průběhu pandemie covid-19, a jak jste jí řešili?

Když pominu úvodní strach z toho, jaký dopad bude mít, tehdy vznikající pandemie, na celé zdravotnictví, pak pro nás bylo jednoznačně největší výzvou zajištění lékařské péče pro klienty. Tak, aby byla pro co nejvíce z nich plně dostupná, protože s covidem se potýkal i náš zdravotnický personál. Situaci se nám podařilo podchytit a řešit s využitím moderních technologií, kdy jsme jako první v českém zdravotnictví přišli se skutečným lékařským vyšetřením u praktika prostřednictvím služby Lékař online 24/7.

O co se v praxi jedná?

Na téhle službě klienti mohli, a vlastně stále mohou, řešit svůj zdravotní stav z domova, z auta, z práce, nebo třeba i z dovolené. Prostě odkudkoliv, kde je internetové připojení, protože s lékařem na druhé straně komunikují v chatu nebo ve videohovoru. Jsem přesvědčený, že tahle služba nám v době covidu moc pomohla.

Zasáhla vás nějak současná inflace a energetická krize?

Pochopitelně se i my potýkáme s výrazně rostoucími náklady za energie a obecně všechny vstupy, se kterými pracujeme. Snažíme se je co nejméně přenášet na naše klienty, ale bohužel se ani my nevyhneme navyšování cen nebo indexacím stávajících smluv.

Ve zdravotnictví se stále více prosazují moderní technologie. Jaké máte k dispozici na klinice?

Samozřejmostí jsou i investice do nejmodernějšího vybavení na našich klinikách. Naší chloubou je ale například i mobilní aplikace myCANADIAN, která je ukázkou toho, kam by se mohlo české zdravotnictví ubírat. Klienti se přes aplikaci mohou objednávat k lékařům, pracovat s eRecepty, procházet a tisknout si svoje lékařské zprávy, spravovat rezervace anebo právě využívat Lékaře online.

Věnujete se v Canadian Medical i problematice udržitelnosti a společenské odpovědnosti?

Poskytujeme například zdravotní dozor včetně sanitního vozu na sportovních akcích. Zmínit mohu sportovní turnaje v Německé škole v Praze nebo sportovní aktivity fondu Prague Peak Fund. Dále se jedná o Linku bezpečí a některé další organizace, kterým zajišťujeme pracovnělékařské služby. Provozujeme také Nadační fond EUC Elucidate.Ten podporuje nejen odborný růst zaměstnanců v rámci dalšího vzdělávání na kongresech nebo konferencích, ale pomáhá řešit i svízelné životní situace. Vycházíme z toho, že každá sestra, laborantka nebo laborant, jsou nejen profesionálové, ale i majitelé řady životních rolí a životních příběhů.

Uvažujete o rozšíření počtu klinik na území České republiky?

Zájem o naše služby je veliký a potřeby stávajících i potenciálních nových klientů vnímáme. Asi neřeknu nic tajného, když prozradím, že v krátké budoucnosti chystáme investice, které dostupnost péče pro naše stávající i nové klienty posunou výrazně kupředu.