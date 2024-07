Chceme se zbavit nálepky „sport“, letos se zaměříme na turistiku, říká šéf MultiSportu

Jaký je dnes mezi českými firmami zájem o zaměstnanecké benefity?

Obecně můžeme říct, že konsolidační balíček benefitům úplně nepomohl, ale zaměstnavatelé je nadále chtějí poskytovat. Jen si kvůli nastaveným limitům musejí vybírat. Atraktivnější jsou pro ně benefity, které mají přidanou hodnotu. Když se na to podíváme z perspektivy MultiSportu, zaměstnavatel svým zaměstnancům umožňuje, aby se o sebe starali – a tyto aktivity jim zvýhodňuje. Pro zaměstnavatele to má přidanou hodnotu, protože lidé jsou pak energičtější, méně marodí, jsou v práci efektivnější. Samozřejmě se na to můžeme podívat i z toho pohledu, že by se benefity úplně zrušily a přidalo se víc peněz do mzdy. Jenže v takový moment jako zaměstnavatel ztrácíte i teoretickou možnost své zaměstnance nějakým způsobem motivovat k tomu, aby dělali věci jinak.

Jak se vyvíjel zájem o benefity v posledních letech?

V období po covidu přišel velký boom, protože lidé měli pocit, že po dlouhých měsících doma najednou chtějí něco dělat. I poptávka po MultiSport kartě byla v té době vyšší. Firmy se zároveň snažily udržet si stávající nebo získat nové zaměstnance – a potřebovaly zatraktivnit svou nabídku. Často právě prostřednictvím firemních benefitů. Šlo to až do extrému, protože firmy se předháněly a nevěděly, co nabídnout. Řešily se třeba neomezené dovolené. Potom přišlo období určitého zmatku a ochlazení, což byl rok 2023, kdy vláda začala řešit stav veřejných financí a výše benefitů se kvůli konsolidačnímu balíčku omezila. Dnes se ale ukazuje, že i s limitem se to dá zvládnout.

O jaké benefity je dnes ze strany zaměstnanců obecně největší zájem?

Z průzkumů vyplývá, že na prvním místě je samozřejmě dovolená navíc. To asi nikoho nepřekvapí. Relativně vysoko je i příspěvek na jídlo, tedy stravenky. Potom jsou tam různá pojištění, protože i legislativně je penzijní pojištění zvýhodněno, takže na zaměstnavatele vzniká trochu tlak. Ale mezi zaměstnanci je oblíbené, protože jsou to pro ně skutečné peníze. Potom jsou tam „sick days“ a také příspěvek na pohyb a odpočinek. Ten je třeba mnohem výš než kultura a trochu paradoxně i výš než vzdělávání.

A jaké jsou nejoblíbenější aktivity z vaší nabídky?

Je zájem spíš o pohyb, nebo o odpočinek? Dlouhodobě nejvyužívanější aktivitou jsou návštěvy fitness a skupinových cvičení, velký zájem je také o raketové sporty a plavání. Teď nově poskytujeme věci zaměřené na turistiku. Češi jsou národ turistů, proto jsme zařadili i aktivity typu hrady, rozhledny, bobové dráhy nebo zoologické zahrady. Zdá se to jako velký odklon, ale my bychom se do budoucna rádi nálepky sport lehce zbavili. Sport samozřejmě máme pořád rádi, ale jsme produkt určený pro širokou populaci, takže musíme zohlednit, co mají lidé rádi, co je baví. Turistika je v tomto případě skutečně na prvním místě. A už teď ze zpětné vazby vidíme, že to bude pro MultiSport velký úspěch.

Chystáte třeba i nějaký rebranding, abyste se od sportu trochu odklonili?

Zaznamenal jsem, že některé brandy opravdu slova jako sport ze svého názvu postupně vypouštějí. Je to zajímavé, ale my o tom v tuto chvíli neuvažujeme. Spíš se budeme snažit, abychom byli vidět v rámci aktivit a míst, kde je karta uplatnitelná. Mnoho lidí ji má pořád spojenou jen s fitness centry, takže chceme, aby si ji podvědomě spojili i s jinými místy.

Jaké jsou vaše další plány?

Určitě přemýšlíme o expanzi na další trhy, chceme se ale zaměřit i na růst v Česku. Plánujeme výrazné posílení akceptační sítě i naší vlastní obchodní sítě v lokalitách mimo Prahu, Brno a Ostravu, kde máme kamenné pobočky. Půjdeme do krajských měst. Tam dlouhodobě vnímáme, že uplatnitelnost MultiSport karty může být o něco nižší, a právě na tom chceme zapracovat.