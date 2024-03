Ačkoliv v poslední době řada expertů radí neinvestovat do celého akciového trhu, ale vybírat si jednotlivé tituly, podle Michaela Kopty z XTB je to dobrá strategie jen na krátké či střední období. Dlouhodobě podle něj výsledky stále ukazují jako nejlepší pasivní investování. Toho, že dnes růst generují hlavně technologické tituly, by se nebál. „Je to zasloužené. Kromě nich pak existuje řada akcií, které nerostou tak rychle a mají zajímavá ocenění,“ říká.

V poslední době se hodně hovořilo o tom, že pasivní investování by mělo nahradit hledání konkrétních titulů. Myslíte si totéž?

Krátkodobě může dávat aktivní investování, tedy hledání konkrétních titulů, smysl, ale dlouhodobě se daří překonávat trh měřený indexy jen zlomku investorů. Například ke konci roku 2022 ukázalo šetření od S&P Global, že pouze 4,1 procenta aktivních portfolio manažerů překoná v horizontu dvaceti let index S&P 500. A upozorňuji, že toto šetření se zaměřovalo na profesionální správce peněz, kteří působí ve fondech a jiných institucích. Pokud se to daří jen mizivému procentu profíků, tak vyhlídky pro širokou veřejnost nejsou nejlepší.

Já bych ale nebyl negativní – dává mi smysl uvědomit si výše popsanou skutečnost a jednat podle ní. V praxi to znamená zkombinovat pasivní investování v dlouhodobém horizontu desítek let s aktivním investováním v krátkém horizontu jednotek let či měsíců.

Nejsme ale ve chvíli, kdy hrozba recese v Evropě a vysoké ceny přece jen trhy zatřesou? A kdy to může odradit i ty dlouhodobé investory?

Nikdo nemá křišťálovou kouli a ve svých predikcích pádů či vzestupů trhů příliš neexcelují ani profesionální analytici. Takže bych žádnému běžnému smrtelníkovi nedoporučoval snažit se časovat trh a tvořit si podobné teze. Respektive tvořit si teze a přemýšlet nad tím je v pořádku, ale snažit se jim přizpůsobovat investiční rozhodnutí už tak moudré není. Chápu, že lidé vyhlíží dramatický pokles, když v loňském roce vzrostly ceny technologických akcií o padesát procent a index S&P 500 asi o čtvrtinu. Historie však ukazuje, že většinou trh všechny překvapí v tom, jak dlouho ještě dokáže růst, když už všichni čekají obrat. Růst technologických firem, který z velké části stojí i za růstem trhu jako celku, je navíc dle mého názoru vcelku opodstatněný. Takže bych byl s přivoláváním praskání nějaké bubliny, jímž mnozí často straší, opatrný.

Pomohou dalšímu růstu také klesající úrokové sazby?

Tam je vždy otázkou, nakolik jsou očekávání poklesu už zahrnuta ve vývoji na trhu a v ocenění akcií. Řekl bych, že všichni pokles očekávají, tím spíš, že předposlední revidovaná inflace v USA byla nižší, než se čekalo. Poslední inflační čísla však už tak růžová nebyla a nyní se očekává, že by ani ta nadcházející nemusela investory a centrální bankéře potěšit. Proto bych byl spíše opatrný. Kdyby přišla nečekaná negativní zpráva, trhy by to mohlo poslat do korekce.

Skvělá výkonnost a pozitivní vyhlídky s klesajícími sazbami se ale týkají především USA, možná ne Evropy a určitě ne Asie. Navíc indexy de facto táhnou jen technologie.

To ale není jen otázka současné situace. Americký trh se může chlubit nejlepší výkonností dlouhodobě. A z mého pohledu zaslouženě. Pokud jde o vysokou váhu takzvaných „big tech firem“ v indexech, uznávám, že to může být problém. Například růst technologického indexu NASDAQ táhnou v letošním roce z 95 procent jen čtyři firmy, konkrétně Nvidia, Meta, Microsoft a Amazon. Tento index od začátku roku 2024 připsal v tržní kapitalizaci 1,6 bilionu dolarů a jen tyto čtyři firmy do indexu přinesly 1,5 bilionu, což je mimochodem více než celková hodnota australského akciového trhu.

Tyto ohromné sumy peněz se ale do trhu valí na základě pozitivních předpovědí o AI revoluci a podobně

Samozřejmě, kdyby se pozitivní předpovědi dalšího vývoje těchto firem nenaplnily, mohlo by to kvůli jejich nadváženosti v indexech znamenat problém pro trh jako takový. Zatím ale v rámci reportování svých kvartálních výsledků dokazují, že poptávka po jejich produktech je velmi silná. A dokud je silný růst cen akcií firem podepřen silným fundamentem, osobně nevyhlížím nějaký zásadní obrat a nesnažím se časovat vrchol růstu.

Určitě bych se nenechal od investování odradit tím, že nějaké akcie rostou příliš dynamicky. Jak jsem zmínil, takto prudký růst se týká hrstky firem. Na trhu je stále celá řada akcií, jejichž cena tak prudce neroste a jejichž valuace dává smysl. Možností diverzifikace je navíc celá řada, člověk přece nemusí nutně investovat jen do amerických akcií a amerických indexů, přestože by měly mít z mého pohledu dominantní zastoupení v portfoliu.

Jak tedy diverzifikovat mimo USA?

Když zůstaneme u akcií a ETF na nich založených, tak je zde možnost například investovat část kapitálu také do nějakého globálního indexu. Případně začít budovat pozice v Asii. Třeba japonský trh se po delší době vzchopil a aktuálně se nachází na 34letých maximech. Čína se potýká s dlouhodobými problémy a celá řada tamních akcií je pod tlakem, takže jsou jejich valuace velmi příznivé. Ovšem v případě Číny bych byl opatrný.

Jestliže bych nedoporučoval časovat vrchol růstu, tak to samé platí o časování dna poklesu. Poklesy mohou trvat déle, než si myslíme. Kdo ví, jak dlouho bude Čína v problémech a zda se neobjeví nějaké další. To je pak takové chytání padajícího nože. Říkáte si, že už se to musí otočit a že níž už to jít přece nemůže, ale takový přístup vás může pořádně zabolet. Mluvím z vlastní zkušenosti bohužel. Pokud mi však tamní trh a akcie daných společností dávají smysl, mohu pozvolna začít budovat pozice dle svého časového horizontu a averze k riziku.

K něčemu takovému směřují i Investiční plány, které jste spustili?

Ty jsou právě zaměřeny na ETF, protože to je pro běžné lidi nejjednodušší forma investování. Hlavní předností jsou v první řadě nízké náklady, tedy nulové transakční poplatky až do výše sta tisíce eur měsíčního obratu. Druhou velkou výhodou je pasivita, respektive časová nenáročnost. Klient věnuje pár minut svého času na začátku, kdy si tento Investiční plán vytvoří, ale následně jen zapne pravidelný příkaz a peníze se investují do plánu automaticky dle frekvence, kterou si nastaví. Samozřejmě si jej může kdykoli bezplatně upravit, uzavřít či otevřít nový.

Podle vašeho nedávného průzkumu ale ze všech akcií světa Češi nejvíc nakupují ČEZ. Máte pro to vysvětlení?

Asi největší vliv na to má fenomén takzvaného investičního patriotismu. Ten se samozřejmě netýká jen České republiky a byl už dávno popsán. Především začínající investoři mají tendenci investovat do akcií, u nichž mají pocit, že je znají a že rozumí podnikání daných firem. O ČEZ se skoro denně mluví v televizi, píše v médiích, v podstatě se tomu nelze vyhnout. Řada lidí má tyto akcie ještě z privatizace, což vědí i jejich děti. Navíc ČEZ vyplácí relativně vysokou dividendu, a to je pro spoustu investorů přitažlivé, protože v dividendách vidí snadný pasivní příjem. Ale nemyslím si, že většina lidí vlastní jen tyto akcie.

Co je charakteristickým trendem dnešních investorů?

Stále zejména trend přílivu stále mladších lidí, který začal během covidu. Věk nově příchozích klientů se u nás pořád snižuje a už se pohybuje výrazně pod třiceti lety. Zástupci starších generací jsou pořád konzervativní a jdou raději do banky, která má image stabilní, robustní kamenné instituce. Možná také mají obavy z technologické náročnosti investičních aplikací. Přitom ovládat mobilní aplikaci XTB není o nic složitější než ovládat internetové bankovnictví. To samozřejmě není jen naše devíza, ale spíše tržní standard. My pak navíc disponujeme českou podporu a mimochodem máme od samého začátku působení v České republice také kamennou pobočku, kde nás klienti mohou kdykoli navštívit.

Zvedla se zásadním způsobem poptávka po dluhopisech v kontextu růstu úrokových sazeb?

Podle mě je poptávka po dluhopisech u nás pořád nízká. Samozřejmě v nedávné době jsme zažili nějaké vzedmutí, ale bylo spíše krátkodobé a určitě se nedá srovnávat s poptávkou po investování do ETF či jednotlivých akcií. I my budeme v nejbližších měsících zavádět dluhopisy do nabídky, abychom měli celou paletu investičních možností a každý si mohl vybrat. Nečekám však, že by se po nich strhla masivnější poptávka. Spíš půjde o možnost přimíchat si je do vyváženého portfolia pro ty, kteří preferují konzervativnější přístup.

Michael Kopta

Je členem vedení společnosti XTB Online Trading, kde začal pracovat v roce 2019. Mimo jiné je zodpovědný za strategický i operativní marketing pro Českou republiku a Slovensko.