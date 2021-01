Do roku 2021 je třeba vstoupit se střízlivým investičním záměrem | E15.cz

„Rok 2020 přinesl neočekávané zvraty a situace, kdy se nebylo možné opřít o předchozí zkušenost. Vlivem toho se ke slovu dostaly jindy dobře zvládnuté emoce, živené nejistotou a obavami o další vývoj. Letošní rok by měl být v tomto ohledu stabilnější, investoři by se měli více řídit makroekonomickým vývojem a fundamentální analýzou,“ říká Jaroslav Brychta, hlavní finanční analytik významné brokerské společnosti XTB. Vlády jednotlivých zemí a centrální banky po celém světě už podle něj udělaly maximum: „Nyní je to v rukou firem a domácností, aby nabídnuté peníze vrátily do ekonomického oběhu skrze spotřebu a investice.“

Jak stanovit reálné cíle

„Abychom byli schopni na konci roku vyhodnotit, jak jsme byli v podnikání na trzích úspěšní, je nezbytné definovat si úspěch a nastavit si pro celý rok správné cíle,“ vysvětluje Brychta. Jak praví osvědčené pravidlo, cíle by měly být z podstaty jasně dané, měřitelné a hlavně dosažitelné. Je nerealistické vydělat s kapitálem padesát tisíc korun za rok milion. Cíle je lepší stanovovat například prostřednictvím konkrétního ročního zhodnocení kapitálu nebo vyděláním poměrné částky peněz.

S volbou investiční strategie, stejně jako s vytyčením realistických cílů, může pomoci například zdarma dostupná série videí připravených společností XTB Online Trading - předním evropským brokerem s lokálním zastoupením v Čechách i na Slovensku. Jejich obsahem jsou prezentace osobitých přístupů a pohledů na vývoj trhů v roce 2021, ale také konkrétní obchodní strategie, které budou vybraní experti zastávat. Zaměřují se na Forex, akcie, indexy, ale i kryptoměny.

Stres je špatný rádce

„Úspěšného tradera definuje především to, že umí vhodně pracovat s riskem. Finanční trhy jsou velmi riskantní a dynamické prostředí, které může být pro klidné a konzervativní povahy stresující. Proto vždy zohledněte vaše osobní nastavení – jestli jste konzervativní povahy, anebo naopak milujete výzvy a akčnější prostředí vám vyhovuje. Tomu by měl odpovídat váš obchodní plán. Investujte jen tolik peněz, kolik jste jich ochotni ztratit. Vyplatí se také obchodovat více strategií, které fungují pro různá tržní období. Diverzifikací portfolia snížíte risk,“ radí Jaroslav Brychta.

Jestli nás loňský rok něco naučil, pak to, že emoce jsou největší nepřítelem obchodníka. Zaměřme se proto v letošním roce na to, abychom nejen dobře pracovali s obchodním plánem a strategií, ale především s vlastní hlavou. Každý dobrý trader ví, že jen s chladnou hlavou může provádět racionální a promyšlená rozhodnutí. Emoce a zvládnutý obchodní stres je něco, co odlišuje úspěšného obchodníka od těch méně úspěšných. Opačným extrémem je přehnané sebevědomí, které často naroste po sérii ziskových obchodů. „Držte se při zemi a dále se vzdělávejte v obchodní psychologii, která obchodníkovi pomáhá udržet mysl čistou,“ uzavírá doporučení pro právě začínající rok expert brokerské společnosti XTB Online Trading Jaroslav Brychta.