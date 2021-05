Dobít elektromobil jde i v prodejnách a servisech škodovek | E15.cz

Celkem ŠKODA AUTO spustila ve spolupráci s partnery dobíjení na 226 místech v České republice. Stanice jsou veřejné či poloveřejné. Oznámila to u příležitosti zahájení prodeje elektrického SUV Enyaq.

Podle studie poradenské firmy PwC by se měl počet hybridních a elektromobilů do konce roku 2026 ztrojnásobit na téměř 48 milionů vozů. Nejrozšířenější budou hybridní vozy, kterých se na světových silnicích bude za pět let pohybovat 30 milionů. Pro další rozvoj je důležitá nejen jejich dostupnost, ale také rychlost nabíjení a rostoucí dojezd elektromobilů.

V České republice se v 1. čtvrtletí prodalo více než pět tisíc elektrických a hybridních aut. U Enyaqu si v rámci předprodeje zájemci již objednali 400 kusů. „Přes 90 procent z nich zvolilo variantu 80 s větší baterií,“ říká Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení automobilky ŠKODA AUTO. A dodává, že do prodeje vedle nových vozů míří i první referentské.

Automobilka zároveň oznámila, že její servisní síť už nyní nabízí nejen nabíjení, ale i standardní servis pro elektromobily. „Elektrifikovaný vůz značky ŠKODA dnes přijme k servisním úkonům každý servisní partner. V každém regionu je pak aktivní minimálně jedno servisní místo, které dokáže opravit i závady na trakční baterii a vysokonapěťové soustavě,“ uvedla v tiskové zprávě.

Rozvoj infrastruktury je základním předpokladem, aby se elektromobilita mohla rozvíjet. Například hlavní město Praha chce na svém území do roku 2025 zprovoznit minimálně 750 dobíjecích stanic. V následujících pěti letech by jich však mělo přibýt dalších několik tisícovek. Do roku 2030 by na jejím území mělo být 4500 parkovacích dobíjecích stanic.

U Škody dosahuje celkový počet stanic při započtení i těch, které jsou určeny pro vlastní potřeby obchodníka (například pro nabíjení interních nebo předváděcích vozů, vozidel po servisních úkonech nebo pro prodej fleetovým zákazníkům apod.) čísla 900.

Dobíjení na stanicích, které bude jinde než klasické pro čerpání benzínu a nafty, není jedinou novinkou, na kterou si majitelé elektromobilů budou zvykat. Některé jsou neutrální. Například přechod na pohon zadních kol, který je pro tento typ vozů vhodnější. Konec konců Enyaq je první škodovkou s pohonem zadních kol od roku 1990. „To bude u elektromobilů vzhledem k typickému projevu elektromotoru čím dál častější koncepce,“ uvádí se v recenzi na nový vůz v časopise Svět motorů. Zadní kola totiž lépe zužitkují nával točivého momentu.

Tím se dostáváme k pozitivním změnám. Elektromotory totiž obvykle mívají rychlejší akceleraci, hlavně v prvních vteřinách. Což ostatně znají třeba řidiči trolejbusů.

Díky možnému umístění motoru pod kabinu mají šanci i nabídnout poměrně velký vnitřní prostor. Což se mimochodem podle Světa motorů právě u Enyaqu povedlo. „Hlavně v druhé řadě si mohou pasažéři užívat volno jak v limuzíně, spousta místa je přes vysokou podlahu i pro hlavu,“ uvádí se v recenzi.

Zvyknout si ale zájemci budou muset taky na vyšší cenu. Aktuální ceník Enyaqu začíná částkou 1.072.900 Kč a končí na 1.282.900 Kč včetně DPH.