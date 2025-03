„Dobře zvládnuté finanční řízení je jako jízda autem. Nejprve musíte mít cíl. Pokud ho nemáte, můžete jet nazdařbůh a je otázka, kam dojedete. Pak je fajn mít dobré auto, tedy finanční zdroj, a hlavně dobrého řidiče, tedy management. A určitě se vyplatí mít mapu, navigaci, abyste moc nebloudili a netratili čas a peníze,“ přibližuje důležitost dobrého finančního řízení firem Michal Ševčík, CAE společnosti BFC Group, poradenské firmy v oblasti managementu a finančního řízení. A mapou, tedy nástrojem, který pomůže firmě jet tím správným směrem, jsou zcela jistě přesné a pravdivé informace o financích. Nezbytná je ale také schopnost je správně analyzovat, vyhodnotit a interpretovat.

Jedním z hlavních pilířů efektivního finančního řízení je kvalitně, přesně a dostatečně podrobně zpracované účetnictví, jež poskytuje vedení firmy aktuální informace o finančním zdraví podniku. Zahrnuje nejen přehled o příjmech a výdajích, ale také analýzu klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), které jsou nezbytné nejen pro sledování momentální finanční situace firmy a její hospodárnosti, ale také pro plánování dalšího růstu.

Díky digitalizaci, automatizaci, umělé inteligenci a výkonným ERP (Enterprise Resource Planning) systémům je dnes nejen vedení účetnictví, ale i finanční řízení mnohem rychlejší a efektivnější. Vykazuje také mnohem nižší chybovost než v minulosti. To, co dříve účetnímu trvalo celou směnu, dnes zabere hodinu při kontrole výstupů. Klade to ale pochopitelně nároky na schopnost se systémy pracovat a nejen správně zadávat požadavky, ale také kontrolovat a prověřovat výstupy.

Finanční manažeři pak mohou rychleji a přesněji analyzovat data, identifikovat potenciální problémy a přijímat opatření k jejich řešení. „Právě správné přečtení a vyhodnocení dat, která systém poskytne, a jejich interpretace vedením firmy může být někdy problém,“ upozorňuje Ševčík a připomíná, že řada společností, zejména těch menších a středních, si nemůže dovolit zaměstnávat tým stoprocentně znalých odborníků. Naopak velké firmy s dobrým finančním týmem zase často potřebují jiný pohled nezávislého experta.

Proto Ševčík doporučuje obrátit se na odborné konzultanty, kteří mají s problematikou zkušenosti. „Dokážou nejen poradit, jaký systém pro zpracování a získání přesných finančních dat vybrat, ale umějí je i kvalifikovaně zpracovat a následně managementu firmy poradit, jak dále postupovat a jak finanční toky optimalizovat. To vede k lepšímu řízení cash flow, snižování nákladů a ke zvyšování ziskovosti i konkurenceschopnosti,“ říká Michal Ševčík z BFC Group a zdůrazňuje, že v neposlední řadě má přehled ve financích, jejich transparentnost a důvěryhodnost velký vliv i na rozhodování a jednání investorů a partnerů dané společnosti.