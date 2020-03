E15 a byznys: Bezpečné jsou investice do úvěrů krytých nemovitostmi, radí ředitel Ronda Invest Blažek | E15.cz

Proč nedoporučujete lidem držet své peníze jen na účtech v bankách?

Dovolím si uvést jedno číslo – Češi mají na běžných účtech u bank a družstevních záložen uloženo více než 1,3 bilionu korun. To je obrovská suma. Je dobré si podržet na spořicím účtu v bance rezervu ve výši přibližně dvoj až trojnásobku měsíčních výdajů. Další prostředky už je ale rozumné investovat, protože peníze v bance nám v dnešní době nic nevydělají. Zhodnocení peněz na bankovních vkladech dnes ve většině případů nepřesáhne 1,5 procenta ročně. Míra inflace v únoru činila 3,7 procenta, takže z každých 100 tisíc korun, které necháme ležet v bance, přijdeme za rok o více než 2 000 korun z jejich hodnoty. Za stejné peníze si prostě koupíme méně, protože věci neustále zdražují a kvůli aktuální situaci se to zřejmě bude ještě zhoršovat.

Do čeho je tedy bezpečné investovat, abychom o své peníze nepřišli?

Možností je celá řada. Nicméně všem, kdo nejsou spokojeni se zhodnocením peněz v bance a nemají žádné nebo mají jen malé zkušenosti s investováním, doporučuji vyzkoušet investování do úvěrů zajištěných nemovitostmi. Je to jednoduchá možnost, jak při rozumné míře rizika dosáhnout zajímavý výnos, který snadno překoná inflaci. Stejně tak tuto variantu doporučuji těm, kdo mají špatné zkušenosti s investováním do dluhopisů nebo podílových fondů.

Investování do úvěrů není příliš známý pojem. Vysvětlíte nám, jak taková investice funguje?

Ano, to si uvědomujeme, a proto se snažíme s tím českou společnost seznamovat. Funguje to tak, že v naší společnosti financujeme malé a střední podnikatele, kteří mají životaschopné projekty a také nemovitost, kterou mohou nabídnout jako zajištění úvěru. Často se jedná o developery nebo obchodníky s nemovitostmi. Návratnost poskytovaných úvěrů je přitom postavena na třech základních pilířích – tím prvním je skutečnost, že všechny úvěry jsou zajištěny bonitními nemovitostmi v lokalitách, jako je Praha, její okolí a krajská města. Výše poskytovaného úvěru nepřesáhne 70 procent hodnoty dané nemovitosti. Druhým pilířem je fakt, že si pečlivě prověřujeme životaschopnost každého projektu a třetím je skutečnost, že každý úvěr je zajištěn notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti, který silně motivuje každého úvěrového dlužníka k perfektnímu splácení úvěru. Takto poskytnuté úvěry jsou po určitou dobu spláceny, abychom si prověřili platební morálku dlužníka. Teprve následně umožňujeme investorům do těchto úvěrů investovat, a to online přímo na našich stránkách.

V čem tedy vidíte výhody investování do úvěrů ve srovnání se zmiňovanými podílovými fondy nebo firemními dluhopisy?

Výhod je hned několik, tou první jsou poplatky. Při investici do podílových fondů platíte vstupní poplatek, který může činit až pět procent z investované částky a pak také pravidelný poplatek za správu, který zpravidla činí do dvou procent ze spravované částky ročně. Podobně při investici do firemních dluhopisů je pravidlem vstupní poplatek ve výši okolo tří procent z investované částky. Vstupní poplatek v podstatě znamená, že investor ještě ani nezačal investovat a už je v mínusu. Při investování do zajištěných úvěrů u naší společnosti investoři žádné vstupní ani pravidelné poplatky neplatí.

Jaké jsou další výhody?

Další již zmiňovanou výhodou je zajištění – investice do podílových fondů, pokud pomineme realitní fondy, ani do dluhopisů zpravidla nejsou zajištěny. Při investici do úvěrů zajištěných nemovitostmi má investor významnou výhodu v tom, že pokud se dlužníkovi nepodaří realizovat projekt, dojde k prodeji zastavené nemovitosti a z výtěžku jsou uspokojeni investoři.

V neposlední řadě je potřeba zmínit, že při investici do podílových fondů není předem dán váš výnos, takže nevíte, kolik vyděláte a jestli vůbec vyděláte. Při investici do zajištěných úvěrů máte zpravidla pevně daný výnos po celou dobu investice, který je vyplácen měsíčně.

Uvědomujeme si také, že investoři se mohou dostat do situace, kdy své peníze budou potřebovat zpět. Pro takové případy nabízíme možnost prodeje investice na sekundárním trhu, kdy současnému investorovi zprostředkujeme náhradního investora a klient tak dostane své peníze zpět.

Jaká je minimální výše a jakého výnosu je možné dosáhnout?

Investoři, kteří si chtějí investování u Ronda Invest vyzkoušet, mohou investovat už od deseti tisíce korun, přičemž je možné dosáhnout výnosu až šest procent ročně. Investovat je možné online přímo na našich stránkách.