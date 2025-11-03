#FinŽeny 2025: Nový přehled nejinspirativnějších žen ze světa financí
Redakce e15 přináší čtvrtý ročník přehledu 131 inspirativních žen českého finančního světa, který sestavil projekt #FinŽeny. Představuje nejen progresivní ženy českého finančního sektoru a výjimečné manažerky, ale také uznávané expertky z téměř devadesáti bank, pojišťoven, investičních fondů, poradenských a dalších společností.
Nejnovější výstup projektu #FinŽeny je již čtvrtý rok v řadě oceněním žen, které nejsou nutně v záři reflektorů, přesto patří k inspirativním osobnostem finančního odvětví. „Jde jak o zástupkyně vyššího a středního managementu z téměř devadesáti firem a organizací, tak o inspirativní expertky, které jsou ve svých společnostech uznávané. Všechny zařazené dámy jsou jedinečné v tom, jak pojímají svou agendu a jaké mají profesní výsledky. I tím jsou inspirací pro své okolí,“ uvádí Jaroslav Kramer z pořadatelské agentury Cover Story.
V přehledu jsou zařazeny nejen expertky z finančních institucí, fintech či poradenského světa, ale také finanční ředitelky nebo finanční expertky z technologických firem. „Nechybí jak #FinŽeny z většiny předních bank a pojišťoven, tak zástupkyně menších firem, protože i jejich stopa ve financích je zásadní,“ doplňuje Jaroslav Kramer s tím, že své expertky mají v přehledu také elitní advokátní kanceláře, významné investiční společnosti nebo fondy.
Exkluzivní seznam je seřazen abecedně
Stovky nominací a dlouhodobý rozvoj manažerek
Projekt #FinŽeny za dobu svého působení, ať už prostřednictvím přehledu „131 inspirativních“ nebo své Síně slávy, ocenil od roku 2022 více než 500 expertek. „S letošním přehledem jsme překonali počet 600 #FinŽen. I letos se navíc povedlo sestavit přehled, který je unikátní zejména počtem zapojených společností a organizací. Bez jejich součinnosti by podobný přehled nevznikl,“ říká Jaroslav Kramer s tím, že na přípravě čtvrtého ročníku přehledu 131 inspirativních žen ve financích s pořadateli spolupracovaly právě samotné finanční instituce. Jejich výběr doplnily nominace veřejnosti na webu projektu, kam dorazily v průběhu roku stovky tipů.
Přehled již tradičně slouží nejen jako platforma pro zviditelnění zajímavých a mnohdy neobjevených příběhů, ale je na něj navázaný speciální roční rozvojový program Fóra #FinŽen, ve kterém mohou expertky sdílet své zkušenosti a společně se rozvíjet. V programu působí jako facilitátorky, které vedou skupiny inspirativních manažerek, jedny z nejvlivnějších žen u nás a laureátky Síně slávy #FinŽen z minulých let.
V popředí expertky na regulatoriku, obchod či finanční řízení
Přehled řadí úspěšné ženy ve financích do devíti kategorií. Stejně jako v loňském roce je nejvíce expertek, celkem 33, uvedeno v kategorii „Regulatorika, risk a právo“. „Tento počet odráží nejen zcela zásadní roli regulatoriky ve finančním světě, ale také aktivní roli projektu #FinŽeny ve sdružování expertek právě v oblasti práva či compliance,“ přibližuje Jaroslav Kramer.
Druhé místo obsadila s devatenácti jmény, obdobně jako před rokem, kategorie „Klientský servis a sales“. „Zajímavostí je širší rozkročení do regionů, směrem k lídryním pobočkových sítí. I to reprezentuje směr, kterým se celý projekt postupně vydává. Tedy necentralizovat se jen na Prahu,“ říká projektová manažerka #FinŽen Michaela Stoklasová.
Sedmnáct jmen shodně obsahují shodně dvě tradičně silné kategorie – „Finanční řízení a Investice“; a „Daně, audit a účetnictví“. Celkově mají ve čtyřech nejsilnějších kategoriích své zástupkyně zejména největší finanční instituce jako jsou Generali Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank, Kooperativa, Uniqa, Allianz nebo UniCredit Bank. Expertky v těchto kategoriích nechybí ani v poradenských společnostech jako jsou PwC, EY, RSM, Forvis Mazars a Deloitte. Nalezneme zde i investiční firmy RSJ Investments a Sev.en Global Investments nebo letošní nováčky v přehledu, společnosti Aricoma, Arete či FTMO.
Skokanem roku je z hlediska počtu zařazených žen kategorie „Technologie, IT a kyberbezpečnost“, která obsahuje dvanáct jmen oproti pouhým pěti loňským. Jde například o expertky z ČSOB, Komerční banky, Air Bank nebo mBank. „Opět zde vidíme narůstající trend odrážející naše snahy přinášet více aktivit pro technologické expertky napříč financemi. I díky tomu jsme v letošním roce právě v této kategorii zaznamenali nejvíce online nominací,“ říká Jaroslav Kramer.
Více než deset jmen pak obsahují kategorie „Leadership“ a „People“ neboli HR. Dalšími dvěma kategoriemi jsou „Idea makers“ sdružující marketingové a komunikační profesionálky, a „ESG & CSR“, kde jsou v letošním ročníku čtyři laureátky. Ať už jde o oblast HR, marketingu nebo společenské odpovědnosti, jsou v nich opět zařazeny expertky napříč trhem. Jde například o manažerky ze skupin Partners a Direct Group nebo České podnikatelské pojišťovny.
Přehled 131 inspirativních žen ve světě financí letos tradičně obsahuje jména také z Trinity bank, zajišťovny VIG Re, poradenské společnosti KPMG, společností Visa, Mastercard a Equity Solutions Appraisals, ze skupiny KKCG či banky Creditas. Své místo v přehledu mají i profesionálky z ING Česká republika, pojišťovny NN nebo Amundi Czech Republic.
Projekt pro všechny ženy ve financích
Počet zařazených dam v přehledu odkazuje na první ženské gymnázium Minerva, od jehož založení v době vzniku projektu #FinŽeny uplynulo 131 let. Výčet nových jmen navazuje na Síň slávy projektu #FinŽeny, kam organizátoři zařadili od roku 2022 již celkem 128 bankéřek, pojistných expertek, ekonomek, manažerek a dalších dlouhodobě nejvlivnějších žen sektoru financí v Česku.
Projekt #FinŽeny je určen všem ženám působícím ve finančnictví bez ohledu na to, zda jsou na vysokých manažerských či juniorních postech. Aktivitu zastřešuje obsahová agentura Cover Story ve spolupráci s největšími finančními institucemi na českém trhu. Generálním partnerem projektu je Generali Česká pojišťovna a hlavním partnerem projektu je společnost Visa. Aktuální odborné podkomunity projektu zastřešují pojišťovny Kooperativa a Uniqa, společnost One Family Office a poradenské firmy RSM a KPMG.