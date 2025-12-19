EU schválila půjčku 90 miliard eur pro Ukrajinu, Česko za ni ručit nebude
- EU schválila půjčku 90 miliard eur pro Ukrajinu, za kterou bude ručit unijní rozpočet.
- Česko si vyjednalo výjimku a za úvěr ručit nebude, přesto podle premiéra podporu Ukrajině nezpochybňuje.
- Debata o využití zmrazených ruských aktiv má pokračovat v dalších měsících.
Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur, Česká republika si ale vyjednala, že za ni neručí, uvedl po skončení summitu v Bruselu premiér Andrej Babiš. Jednání unijních prezidentů a premiérů v noci na dnešek skončilo po více než patnácti hodinách.
Podle Babiše některé státy stále trvaly na použití zmrazených ruských aktiv, tedy takzvané reparační půjčce, před kterou ovšem opakovaně varoval belgický premiér Bart De Wever. Právě v Belgii se nachází většina těchto aktiv. „Já myslím, že tyto peníze se mají vzít, až skončí válka,“ řekl novinářům nový český premiér. „Já se divím, že už dneska dáváme peníze na dva roky dopředu, když bylo avizováno, že mírová dohoda se blíží, nějak mi to nejde dohromady,“ dodal. Textu, který se týkal reparační půjčky a který byl předložen v průběhu nočního jednání, podle Babiše většina lídrů vůbec nerozuměla.
EU bude ručit rezervou z rozpočtu
Za půjčku ve výši 90 miliard eur, o které se nakonec rozhodlo, bude EU ručit rezervou v unijním rozpočtu. Půjčka, kterou si EU vezme na finančních trzích, má být pouze dočasným řešením. Technické a právní práce na takzvané reparační půjčce garantované zmrazenými ruskými aktivy deponovanými v rámci Evropské unie by totiž měly v nadcházejících měsících pokračovat.
„My jsme už před volbami říkali, že nebudeme posílat peníze na Ukrajinu, že potřebujeme peníze v Čechách,“ řekl Babiš českým novinářům v Bruselu. „My jsme řekli, že nebudeme ručit za tyto věci, a já si myslím, že je to správné,“ dodal.
Premiér zároveň zdůraznil, že Česká republika zastává jinou pozici než Maďarsko a Slovensko, kterých se rovněž týká výjimka z garancí. „My podporujeme Ukrajinu, podpořili jsme závěry (summitu) s jedinou výjimkou, že nechceme ručit za ty úvěry. Maďarsko a Slovensko zcela odmítly jakoukoli podporu Ukrajiny ohledně zbraní a tak dále,“ řekl Babiš.