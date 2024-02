Když Petra po mnoha letech odcházela z vysoké pozice v nadnárodním řetězci, sešlo se jí několik zajímavých pracovních nabídek. Zajímavých… tedy kdyby přišly před lety. Představa, že opět naskočí do korporátních struktur, ji vůbec nelákala, a nakonec rozjela svůj vlastní malý byznys. Pracuje možná ještě víc, ale vše si řídí sama a podle svých slov je šťastnější. Podobných příběhů podle slov tuzemských headhunterů přibývá a je stále těžší klientům nabídnout kvalitní kandidáty.

„Dříve se lidé sami hlásili, posílali životopisy a my jsme dělali pohovory a vybírali. Dnes je to mnohem více o tom, jak umíme prodat pracovní příležitost, vysvětlit kandidátům, v čem vidíme prostor pro seberealizaci, proč by je ta práce mohla bavit, naplňovat a být dobrou volbou,“ říká Birger Husted, General Manager HUSTED | EMA Partners Czech & Slovak. A je na headhunterovi, aby kandidátovi ukázal reálně a transparentně nejen výhody, ale i nevýhody a skutečný obraz firmy, dodává Husted.

Cílovku headhunterů, vrcholové manažery a specialisty, více než výše platu a benefity stále víc zajímá prostor pro seberealizaci, zda je práce bude naplňovat a uspokojovat. Uchazeči také mnohem více hledí na hodnotu firmy. „Kandidáti si dnes mnohem pečlivěji vybírají, kde budou pracovat. Roli hraje hodnota značky, vize firmy, vztah k udržitelnosti. A nechtějí slyšet nebo číst prohlášení na papíře, chtějí vidět kroky v praxi. A požadují, aby i jejich potenciální nadřízení tyto hodnoty a filozofii respektovali a vedli firmu i lidi podle těchto nových pravidel,“ říká Husted.

Nálada ve firmách: Vyčkávání

Loni se firmy potýkaly s celou řadou problémů, které jim přinesla rostoucí inflace, kolísání cen energií či okupace Ukrajiny. A tyto problémy a nejistota spojená s dalším vývojem mají nyní významný vliv na chování a rozhodování tuzemských šéfů firem. „Nepouštějí se do velkých projektů, vyčkávají a často se snaží udržet si zaměstnance i přes vyšší náklady, protože vědí, jak je těžké najít kvalifikované síly,“ vysvětluje aktuální situaci na trhu David Petrů, Managing Partner HILL International.

Zároveň se všechny firmy snaží digitalizovat, automatizovat a robotizovat své provozy, chtějí docílit vysoké efektivity a získat konkurenční výhodu a trápí je management změn a jejich implementace. „Lidé nemají změny rádi, a firmy proto často hledají manažery, kteří mají kladný vztah k moderním technologiím a týmům dokážou vysvětlit důvody změn a jejich přínos. Kteří je dovedou vtáhnout a do změn zapojit. To je pro mnoho firem a také pro naši práci aktuálně klíčové,“ doplňuje Petrů.

Přibývá českých klientů

Trendem, který tuzemští headhunteři sledují, je nárůst počtu lokálních českých firem, které poptávají jejich pomoc. V 90. letech se o profesionální personální služby zajímaly pouze velké mezinárodní společnosti, které vstupovaly na český trh. Dnes převažují menší mezinárodní firmy, které nemají vlastní profesionály pro hledání talentů a top manažerů. A také nově čím dál více firem domácích. „Nyní k nám přicházejí i české firmy, které se v průběhu let rozrostly. Dosud si spíše svoje manažery vychovávaly samy a nyní to již přestává stačit. Řada těchto společností řeší nástupnictví či generační obměnu a budou potřebovat jakousi revizi managementu. Dosud často téměř o všem rozhodoval majitel nebo řadu let stejný ředitel,“ upozorňuje Birger Husted z Husted | EMA Partners. Radí udělat personální audit pro zjištění, jak by se mohl podnik dále rozvíjet. „V těchto otázkách musí mít dobrý konzultant specifický přístup ke klientům, pochopit nejen byznys klienta, ale zároveň je chápat z lidského hlediska,“ doplňuje Petrů.