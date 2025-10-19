Byznys, investoři i živnostníci čekají změnu. Od dividendové renty po menší regulaci a návrat peněz od státu
- Nadosmrti rentiérem. Žebříček nejvýnosnějších dividendových akcií USA slibuje spásu.
- Šéfové Monety, Deloitte i Penty radí nové vládě: Zrušte přebujelou regulaci, jinak se Česko nepohne.
- Zvyšování odvodů živnostníků skončí, Schillerová jim chce vrátit peníze zpětně.
- Miliarda během dvou týdnů. Klienti Air Bank se poprali o mediální klenot skupiny PPF.
Nadosmrti rentiérem. Žebříček nejvýnosnějších dividendových akcií USA slibuje spásu
Dvouciferný dividendový výnos, který má šanci vydržet po dlouhá léta? Investice, která při adekvátní výši znamená příslib pravidelné a dlouholeté renty, která dokáže leccos poplatit? Pomyslný investiční Svatý grál existuje. Stačí prý na Wall Street namixovat výnosové portfolio z těchto titulů.
Šéfové Monety, Deloitte i Penty radí nové vládě: Zrušte přebujelou regulaci, jinak se Česko nepohne
Budoucnost Česka nebude psát jedna myšlenka, ale spojení různých vizí. Redakce e15 oslovila výrazné osobnosti z byznysu s otázkou, jak by měla nová vláda, která právě vzniká, zlepšit podnikatelské prostředí v Česku. Odpovědi jsou poměrně jednoznačné: efektivní stát, podpora výzkumu i dostupné bydlení.
Zvyšování odvodů živnostníků skončí, Schillerová jim chce vrátit peníze zpětně
Postupné navyšování sociálního pojištění OSVČ, které zavedl konsolidační balíček končící vlády, hodlá vznikající kabinet hnutí ANO, SPD a Motoristů co nejrychleji zastavit. Přestože trojice uskupení nemá v daňové oblasti ve všem shodné cíle, ve snaze ulevit živnostníkům se jasně shoduje. Malí podnikatelé by tak měli v příštím roce ušetřit zhruba 8,5 tisíce korun.
Miliarda během dvou týdnů. Klienti Air Bank se poprali o mediální klenot skupiny PPF
Jen osmnáct dní stačilo televizi Nova k tomu, aby od drobných tuzemských investorů nabrala miliardu korun výměnou za dluhopisy se čtyřletou splatností. Jedna z nejrychleji vyprodaných bondových emisí těžila i z distribuce v rámci sesterské Air Bank.
