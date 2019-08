Forex přes mobil – vysoké zisky a vysoká rizika | E15.cz

Forex (také FX) je ve světě finančních obchodníků jedno z nejpoužívanějších slov. Forex je zkratka pro Foreign Exchange a znamená směnu cizích měn. Trh s nimi je největším a nejlikvidnějším trhem na světě, kde jsou mezinárodně obchodovány měnové páry. Denní objemy realizovaných transakcí přesahují pět bilionů amerických dolarů. Mezi hlavní měnové páry patří EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD a USD/CHF. Nejvíce obchodovanou měnou je americký dolar. Trhy jsou otevřeny 24 hodin denně 5 dní v týdnu.

K obchodování na forexu neodmyslitelně patří i využití pákových produktů a finančních derivátů, které obchodníkům umožňují násobení zisků. Využití rozdílových smluv (CFD – podle anglického contract for difference) s pákovým efektem vede k vysokým ziskům i na těch nejmenších pohybech hodnot měnových párů, a naopak k vysokým ztrátám, pokud se kurz pohybuje opačným směrem, než obchodník očekával.

„U pákových investic není raritou, když výše cizího kapitálu několikanásobně převyšuje výši kapitálu vlastního,“ říká Tomáš Krejčí, analytik společnosti eTrader, a upozorňuje: „Finanční páka u hlavních měnových párů pro retailové obchodníky může v EU dosahovat výše maximálně 1 : 30 dle nového nařízení evropského regulátora ESMA.“

Pro lepší pochopení obchodování na forexu s využitím finanční páky si uvedeme modelový příklad na skutečném pohybu měnového páru. Měnovým párem bude EUR/USD. Sledujeme pohyb 25. 7. 2019 mezi 14:15 až 15:45. Investor využije deset tisíc eur vlastního kapitálu. Tabulka nabízí srovnání výsledku při využití různé výše finanční páky. Investor spekuloval na růst ceny.

Modelové znázornění jak funguje pákový obchod s CFD na měnový pár EUR/USDAutor:

*Poplatky: tabulka znázorňuje tzv. spread, poplatek brokera, který se vypočítává ze zisku obchodníka z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou. Jaké jsou poplatky a podrobnosti k jejich výpočtu se dozvíte v dokumentech eTrader o poplatcích a podmínkách obchodování.

Předpokládejme tedy, že investor otevřel pozici 25. 7. 2019 ve 14:15, kdy pár EUR/USD dosahoval hodnoty 1,1106 a uzavřel pozici téhož dne ve 15:45, kdy EUR/USD dosahoval 1,1181. V tomto časovém okně narostla hodnota EUR/USD o 0,67 %. Investor spekuloval nesprávným směrem. EUR/USD stoupá, takže investor realizuje ztrátu. V opačném případě by realizoval zisk.

Při obchodování s měnovým párem EUR/USD se prostřednictvím CFD uplatňuje páka až do 1:30, náš model v tabulce však ukazuje i situaci, jaký by byl zisk/ ztráta v případě použití nižší páky, anebo obchodování bez použití páky. V posledním případě by investor realizoval 67 eur ztrátu. Ta se stává výraznější při využití finanční páky, kdy 1:10 v tomto případě vytváří ztrátu 670 euro a maximální povolená finanční páka pro retailové investory, tedy 1:30, prodělá dokonce 2010 euro. Třicetkrát více než bez jejího využití. Obdobně se ale násobí i zisk. Kdybychom v tomto scénáři změnili směr spekulace klienta, tedy spekulaci na pokles, realizoval by obchodník při využití maximální možné finanční páky zisk 2010 euro.

Z důvodu rizikovosti obchodování CFD a dalších pákových produktů nesmí poskytovatel ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu poskytnout tyto produkty každému. Musí nejdříve zhodnotit zkušenosti, majetkovou situaci a preference klienta pomocí investičního dotazníku. Na základě jeho výsledku pak lze poskytovat produkty od nerizikových po nejvíce rizikové. Solidní investor se zkušenostmi by neměl mít problém s autorizací k obchodování CFD.

Masové rozšíření online tradingu začínají doplňovat roboti

Zprostředkování obchodu na online platformách je tak jednoduché, že zbořilo většinu bariér mezi individuálními obchodníky a trhy, jako je forex, které byly dříve jen doménou velkých institucionálních investorů.

Ani u jednoduše přístupného online obchodování se pokrok nezastavuje. Mezi nejnovější technologie patří „investiční roboti“. Tito roboti fungují také na forexu a za investora automaticky obchodují. Reagují na předem stanové signály s nastavitelnou mírou rizikovosti. Kromě přesnosti jejich práce je výhodou robotů, že nikdy nespí. Mohou obchodovat celých 24 hodin denně, kdy je trh forexu otevřený. Nepodléhají únavě ani emocím a ušetří práci a námahu. Poráží roboti nejlepší světové investory? Zatím ne. Na místě je především varování před roboty, respektive jejich provozovateli slibujícími pohádkové zisky. Minimálně každý, kdo má základy ekonomie, dobře ví, že strategie dostupná každému nemůže přinést v delším období nadprůměrný zisk. Lidská invence a intuice mají stále navrch.

eTrader nabízí obchodní prostředí platformy MT5 se zaměřením na obchodování měnových párů a řady instrumentů CFD. eTrader je registrovaná obchodní značka Goldenburg Group Limited, což je kyperská investiční firma (CIF) dohlížená a regulována Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF Licenci číslo 242/14. Více na www.etrader.eu.

Upozornění na rizika: Finanční rozdílové smlouvy jsou složité nástroje a jsou spojeny s vysokým rizikem rychlých finančních ztrát v důsledku pákového efektu. Na 76,59 % účtů retailových investorů dochází k finančním ztrátám při obchodování s finančními rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele. Měli byste zvážit, zda chápete, jak finanční rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko, že utrpíte finanční ztráty. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s těmito produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.