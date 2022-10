Internet věcí pomáhá už i s bezpečností na stavbě. Třeba ve firmě WOLFFKRAN LOKUS a.s. | E15.cz

WOLFFKRAN LOKUS a.s. má ve své flotile přes 140 jeřábů. Ty pronajímá stavebním firmám i s obsluhou. A poslední roky taky s univerzálními NB-IoT senzory, které zajišťují bezpečnost celé stavby. Ve chvíli, kdy by totiž rychlost větru začala být pro provoz jeřábů nebezpečná, WOLFFKRAN LOKUS a.s. se o tom včas dozví, stavbu upozorní a jeřáby na chvíli odstaví.

Univerzální NB-IoT senzory umějí v reálném čase monitorovat širokou škálu veličin – od teploty okolí až po vlhkost vzduchu. Data zároveň ukládají a firmě reportují online. „Česká republika je v NB-IoT sítích světovou špičkou a málo se o tom mluví. Máme obrovskou možnost vyvíjet řešení na síti budoucnosti,“ říká o senzorech Jiří Zdražil z Vodafone Business. Vodafone tuto službu firmě WOLFFKRAN LOKUS a.s. poskytuje už přes 1,5 roku.

Bezpečnost především

„Ve chvíli, kdy se do břemena zavěšeného na jeřábu opře silný vítr, nastává riziko. Pracovníci, kteří mají za úkol břemeno usadit na místo, ho nebudou schopni zachytit a mohlo by dojít ke zranění,“ vysvětluje Jan Drastík, který ve WOLFFKRAN LOKUS a.s. působí jako předseda správní rady.

Bezpečnost je pro WOLFFKRAN LOKUS a.s. to nejdůležitější. I přesto, že z odstávky jeřábů klienti firmy příliš velkou radost nemají. „Zákazníkům tak vznikají další náklady a je pochopitelné, že ze situace nejsou nadšení.“ Jan Drastík zároveň dodává, že díky tomu, že aplikace naměřenou rychlost větru průběžně ukládá, má firma způsob, jak klientům zpětně dokázat, že byla odstávka jeřábů i v jejich zájmu.

Výhody univerzálních NB-IoT senzorů

Univerzální NB-IoT senzory byly pro WOLFFKRAN LOKUS a.s. ideálním řešením hned z několika důvodů. Zařízení je vodotěsné, takže zvládne i ty nejnáročnější podmínky, jako je vysoká vlhkost nebo prašnost. Senzory mají navíc velmi nízkou spotřebu energie a jejich baterie vydrží v provozu až několik let.

Pro firmu ale bylo mnohem důležitější, že se dají senzory z jeřábu jednoduše připnout a odepnout pomocí stahovacích pásků. „Chtěli jsme takové řešení, které bychom nemuseli složitě připojovat na zdroje jeřábu. A NB-IoT senzory jsou čistě autonomní,“ říká Jan Drastík. Senzory se tak dají snadno přemístit z jednoho jeřábu na druhý – třeba když se jeden demontuje a pracovníci potřebují sledovat jiný jeřáb, který se používá.

Nové nástroje, nové možnosti

Senzory firmě nejen usnadnily práci, ale také otevřely dveře pro další možné způsoby digitalizace. Jan Drastík přiznává, že jsou digitální řešení pro firmu důležitá, vždy ale vyhodnocuje, zda má, nebo nemá smysl jim věnovat pozornost. „Je to podobné jako u aut – i mezi jeřáby začínají digitální technologie hrát větší roli. Vždy ale nejdřív zvažujeme, co nám práci zjednoduší a co ji naopak zkomplikuje.“

Firma za posledního půlroku rozšířila svou flotilu až o 50 %. „Investoři mají stále spoustu plánů a pořád je co stavět. Na druhou stranu vidíme, co se děje z hlediska inflace, a vnímáme, že se budou lidi možná bát utrácet.“

To by podle Jana Drastíka mohlo celé stavebnictví zbrzdit. Přesto věří, že minimálně do příštího pololetí bude práce dost. V tom jim NB-IoT senzory nepochybně pomáhají. „Je pro nás důležité poskytovat služby zákazníkům tak, aby byli spokojeni. Tak, aby jeřáby splňovaly jejich požadavky a oni se mohli starat jen o to, o co se starat potřebují. Zbytek už můžou nechat na nás,“ dodává.

Internet věcí nejsou jen univerzální NB-IoT senzory. Stále populárnějšími se stávají i další řešení, jako je například Chytrá budova, která firmám umožňuje monitorovat správu kanceláří nebo služba Energie pod dohledem, díky které mají firmy přehled o své spotřebě energií.

IoT řešení tak podnikatelům i firmám nabízí řadu příležitostí, které můžou přinést efektivnější budoucnost i vám.