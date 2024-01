Investiční gramotnost Čechů stoupá. V investování si ale stále nevěří dvě třetiny z nich.

Investiční gramotnost se v Česku meziročně výrazně zvýšila. Nejlépe si vedou lidé ve věku 45–53 let, nejhůře mladí do 26 let. Muži stále ví o investování výrazně více než ženy, ty je ale rychle dotahují. Ve srovnání se sousedním Slovenskem a Polskem jsou na tom Češi výrazně lépe. Vyplývá to z výsledků aktuálního Indexu investiční gramotnosti, který zpracovala investiční platforma Portu na základě výzkumu agentury IPSOS.