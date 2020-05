Jasná obchodní strategie je základ úspěchu, říká Lubor Šimíček | E15.cz

Přestože jsou malé a střední podniky páteří ekonomiky, nadále se potýkají s vysokou daňovou a administrativní zátěží. Podle Lubora Šimíčka, jednatele firmy Lukor, člena představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a také porotce soutěže Komerční banky Nastartujte se, by se to mělo změnit.

Česká republika zažívá koronavirovou krizi, která má vážné dopady i na ekonomiku. Pomáhá stát dostatečně malým a středním podnikům?

Stát realizuje několik programů, které svým zaměřením mají pomáhat podnikatelům překonat současnou situaci. Jde hlavně o provozní úvěry poskytované prostřednictvím komerčních bank, zajištěných zárukami státu přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku. Oznámené finanční objemy jsou v řádech mnoha miliard korun, ale je otázkou, zda budou dostačující. To se ukáže až v budoucnu. V tuto chvíli je velmi důležité, aby se podařilo programy velmi rychle překlopit do hmatatelné podoby a peníze se opravdu rychle dostaly k firmám. Nedostatek provozních prostředků je teď pro řadu firem limitující a nejsou schopny bez cizích zdrojů existovat. Myslím si, že velmi brzy uvidíme, jaké další dopady se do hospodářství začnou promítat. Rozhodně ale nejsme v situaci, abychom nyní mohli všechny možné dopady seriózně vyhodnotit.

Je podnikatelské prostředí pro malé a střední firmy přívětivé? Co by se mělo změnit a zlepšit?

Z mého pohledu se podnikatelské prostředí malých a středních firem nadále potýká nejenom s vysokým daňovým zatížením, včetně vysokých odvodů za zaměstnance, ale taktéž s velkou administrativní zátěží. Příkladem je statistické hlášení. Bohužel si malé a střední firmy nemohou dovolit zaměstnávat další experty pro jednotlivé odborné pozice, a proto se podnikatelé snaží většinu výkazů a hlášení zpracovat samostatně. Někdy se tak děje až na úkor předmětu podnikání.

Čím projekty, jako je soutěž Komerční banky Nastartujte se, pomáhají malým začínajícím firmám?

Zejména v dnešní době, kdy vlivem krize negativní nálada ve společnosti přímo ovlivňuje rozhodování při posuzování nových aktivit a plánů do budoucnosti, je zapotřebí podpořit všechny projekty a aktivity, které budou vytvářet podmínky pro začínající podnikatele. Je nutné si uvědomit, že pro tyto lidi je velmi složité získat potřebné finanční zdroje k realizaci svých nápadů. Právě projekt Komerční banky Nastartujte se svým zaměřením a podmínkami umožňuje podnikatelům se přihlásit a prezentovat nápady, které budou díky probíhající soutěži mediálně prezentovány. Podobně, jako tomu bylo u firem, které se objevily v minulých ročnících. Předkladatelé atraktivních projektů na sebe při správné prezentaci a přesvědčivé argumentaci svého byznys plánu mohou pomocí soutěže upoutat větší pozornost možných zákazníků i nových obchodních partnerů.

Když hovoříme o začínajících firmách, na co by měl být především podnikatel připravený a čeho by se měl vyvarovat?

Vlastní akt založení nebo odkoupení již založené společnosti není tak složitý. V rámci podnikatelského záměru, kterému musí zakladatel věřit, je zapotřebí mít pod kontrolou především rozpočet s potřebným provozním financováním, kvalitní personální zabezpečení jednotlivých oblastí projektu a jasnou obchodní strategii s garantovaným odbytem nabízeného produktu. Bez zajištění těchto základních podmínek je pravděpodobné, že se začínající podnikatel dostane do existenčních problémů. I atraktivně vypadající projekt pak může dospět k zániku. Projekt Nastartujte se Komerční banky je jednou z alternativních možností, jak podpořit začínající podnikatele při realizaci nových projektů.

Jste zakladatelem a jednatelem firmy Lukor. Čemu se přesně věnuje a jaké máte hospodářské výsledky?

Lukor je společnost, kterou jsem založil již v roce 1992 s dalšími dvěma partnery. Začínala jako specializovaná firma na dodávky a montáže podlahových krytin, pak svoje aktivity postupně doplňovala o další obory. V kombinaci s podnikáním v oblasti stavebních činností zajištuje dnes Lukor komplexní nabídku dodávek a montáží specializovaných podlah, dveří, vybavení interiérů kancelářských budov, hotelů, bytů, rodinných domů a komerčních prostor. Ve svém oboru si stále udržujeme stabilní postavení, včetně přiměřeného ekonomického růstu.

Máte nějaký další podnikatelský sen?

V rámci skupiny jsem v roce 2017 založil investiční společnost zaměřenou na investice do komerčních areálů. To je pro mě velká výzva a změna. Každopádně je to velmi zajímavá činnost, ačkoli současné prostředí tomuto předmětu podnikání ne zcela přeje.

