Je čas investovat nejen do hal, ale i do hlav, říká manažer CSG Nadačního fondu
Český průmysl se potýká s odlivem talentů i ztrátou zájmu o technické obory. „Pokud chceme, aby měl znovu světovou úroveň, musíme investovat do mladých,“ zdůrazňuje Adam Valenta, manažer CSG Nadačního fondu. Ten rozjel stipendijní program, který podporuje studenty technických oborů.
Skupina Czechoslovak Group letos založila nadační fond a v létě spustila i stipendia pro vysokoškolské studenty. Na co se zaměřují?
Máme dva programy. První je určený studentům českých vysokých škol a zaměřuje se především na technické obory a přelomové technologie jako umělá inteligence nebo robotické systémy, ale i na tradičnější odvětví jako strojírenství nebo průmyslový design. Důvod je prostý, CSG je průmyslová skupina, proto je nám tento směr blízký a věříme, že tímto krokem můžeme pomoci znovu vybudovat pozici Česka jako průmyslové velmoci, jakou kdysi bylo. Nejde nám o nábor zaměstnanců, cílem je přispět k oživení zájmu o technické vzdělání, jenž dlouhodobě klesá.
Jak zásadní dopad má klesající zájem o technické vzdělání?
Zkušenosti z naší skupiny ukazují, že některé technické pozice se obsazují velmi obtížně a často trvá měsíce, než najdeme vhodného kandidáta, podobně jako další firmy z oboru. A situaci dokládají i nepříznivá čísla Českého statistického úřadu. Podle nich počet studujících vysokoškoláků, konkrétně u kategorie Technika, výroba a stavebnictví, klesl ze zhruba 51 tisíc v roce 2001 na 36 tisíc roce 2023, za který ČSÚ zveřejnil statistiku naposledy.
Druhý program se týká studentů v zahraničí. Tam je cíl stejný?
Ano, je určený talentovaným českým studentům, kteří studují mimo ČR, a opět hlavně technické a IT obory. Doufáme, že se po studiu vrátí do Česka a pomohou s rozvojem domácího průmyslu, i když to samozřejmě není podmínkou podpory. Stipendium má také sociální rozměr, většina našich stipendistů by si studium v zahraničí bez pomoci nemohla dovolit.
Jaké jsou konkrétní podmínky? Mohou studenti prostředky využít na cokoli, nebo je účel omezený?
V českém programu poskytujeme stipendia vždy na jeden akademický rok. Vyplácíme je ve dvou splátkách, na začátku zimního semestru a po doložení, že splňují prospěchové požadavky studijního programu, na začátku letního. Maximální výše je 15 tisíc korun měsíčně. Studenti je mohou použít na životní náklady nebo výdaje spojené se studiem. Konkrétní výše podpory se stanovuje individuálně, zohledňujeme sociální situaci, mimoškolní aktivity nebo dobrovolnickou činnost. Studenty vybírá odborná komise na základě on-line přihlášky, motivačního dopisu, prospěchu a popisu jejich profesního směřování. Letos jsme přijali asi 140 přihlášek do českého programu a podpořili 34 studentů.
Proč jste nevybrali více uchazečů? Bylo to kvůli limitu rozpočtu?
Ne, hlavním důvodem bylo, že někteří uchazeči nesplnili podmínky nebo se jejich zaměření odchylovalo od technických oborů, na které se soustředíme. Rozpočet samozřejmě máme, ale zatím jsme v tomto ohledu nebyli omezeni. Zakladatel fondu má velké pochopení pro smysluplné projekty, takže kdybychom potřebovali více prostředků, pravděpodobně bychom je získali. Letos jsme prostě vybrali ty, u kterých jsme byli přesvědčeni, že si podporu opravdu zaslouží.
Adam Valenta
Adam Valenta do Czechoslovak Group nastoupil v listopadu 2024 na pozici manažera nově založeného CSG Nadačního fondu. Má zkušenosti s prací v oblasti lidských zdrojů například ze společností The Adecco Group nebo Bakala Foundation. Vystudoval obor mezinárodní spolupráce na Yonsei University v jihokorejském Soulu.
Počítáte s podobným rozsahem i do budoucna?
Ano, v českém programu přibližně se čtyřiceti studenty ročně. Při maximální částce 15 tisíc korun měsíčně jde v součtu o zhruba šest milionů korun ročně. A kdyby se objevilo víc talentovaných studentů, jste připraveni podporu rozšířit? Určitě. Nadační fond vznikl symbolicky k 30. výročí skupiny CSG, která při jeho založení vložila 30 milionů korun. Zájem o programy byl ale tak velký, že během prvních dvou měsíců přibylo dalších 20 milionů. Bylo jasné, že potenciálu, jak pomáhat, je mnohem víc, než jsme původně očekávali.
Dnes disponujete 50 miliony korun. Dá se to brát jako rozpočet na rok?
Přibližně ano. S těmito prostředky aktuálně pracujeme, ale rozhodně nejde o konečnou částku. Na rok 2026 plánujeme rozšíření všech programů, i těch, které zatím fungují jen v Česku, směrem do zahraničí. Rozpočet se proto bude navyšovat, odhadem o 10 až 20 procent. Přesné číslo schválí správní rada.
Z fondu směřuje podpora také dobrovolným hasičům nebo zaměstnancům skupiny. Týká se jeho rozšíření i stipendijních programů pro studenty?
Ano, týká se to i jich. Čeští studenti v zahraničí jsou pro nás velkou prioritou. V současnosti jich podporujeme šest a studují například v Německu, Dánsku, Švédsku nebo v Nizozemsku. Zaměřují se na obory, které u nás zatím buď nelze studovat vůbec, nebo ne v takové kvalitě, třeba umělou inteligenci nebo právo v oblasti AI. Na rozdíl od českého programu se výše podpory v zahraničním programu odvíjí od konkrétních potřeb studenta. Každý z nich předkládá rozpočet na akademický rok, kde vyčíslí životní i studijní náklady. Požadujeme určitou spoluúčast, ale nemáme stanovený pevný strop. Vše posuzujeme individuálně. Vzhledem k tomu, že všichni naši stipendisté studují v Evropě, nejde o extrémní částky, přesto se mohou výrazně lišit podle země a univerzity.
V jakých řádech se podpora pohybuje?
Průměrná výše pro jednoho zahraničního studenta je zhruba tři sta až čtyři sta tisíc korun na semestr.
Zůstáváte zatím u studentů v Evropě, nebo mohou žádat i ti, kteří chtějí studovat mimo ni?
Rozhodně nejsme omezeni regionálně. To, že současní stipendisté studují v Evropě, je spíš shoda okolností. Jsme otevřeni podpoře i v jiných zemích, třeba v USA nebo Asii. Je ale pravda, že zájem o studium v Americe mírně klesá, protože evropské univerzity v technických oborech ty americké rychle dohánějí. Ale pokud bychom měli kvalitního uchazeče mířícího mimo Evropu, nemáme s tím problém.
Z jakých škol přicházejí vaši čeští stipendisté?
Převažují studenti z technických univerzit, zejména z ČVUT v Praze a VUT v Brně.
Plánujete oslovit i studenty z dalších regionů?
Ano, to je jeden z našich hlavních cílů pro příští rok. Czechoslovak Group má široké geografické zastoupení a nechceme být vnímáni jen jako pražská firma. Rádi bychom proto zvýšili povědomí o stipendijním programu i mimo velká města. Ale už teď máme studenty z některých regionálních vysokých škol, kde vznikají nové programy zaměřené na moderní technologie. Současně plánujeme programy více propojit s aktivitami skupiny CSG.
Například prostřednictvím odborných stáží?
Ano. Už teď jedenáct z našich čtyřiatřiceti stipendistů absolvuje stáže v jednotlivých firmách skupiny. Možnost sáhnout si na svůj obor a zažít prostředí skutečného průmyslu je často to, co mladé lidi nejvíc motivuje. Ve skupině firem CSG funguje ale například také Talent Program pro manažery a zvažujeme, že jeho prvky propojíme právě i se stipendijním programem. Mohli bychom studenty zvát na interní workshopy, semináře nebo na setkání s našimi odborníky. Chceme, aby se cítili součástí průmyslového prostředí už během studia.
CSG Nadační fond
CSG Nadační fond kromě podpory vzdělávání studentů fond přispívá grantovými výzvami také jednotkám a sborům dobrovolných hasičů. Podporuje také zaměstnanecké projekty přispíváním na jejich charitativní, sportovní či kulturní aktivity. A pomáhá i těm zaměstnancům skupiny CSG, kteří se dostali do tíživé životní situace.
Neuvažujete o rozšíření podpory také na středoškoláky?
Řada odborníků upozorňuje, že je třeba mladé lidi oslovovat dřív, než se rozhodnou, kam na vysokou. Souhlasím. Středoškoláci jsou klíčová cílová skupina a je pravda, že zájem o technické obory často klesá už v tomto věku. Mnozí studenti mají pocit, že studium techniky je příliš náročné, nebo se obávají, že nenajdou uplatnění. Na střední školy se proto chceme zaměřit, ale nemohu zatím prozradit detaily, protože o konkrétní podobě teprve rozhodne správní rada.
Můžete alespoň naznačit?
Spíše než studenty budeme podporovat samotné střední školy. Věříme, že když bude výuka modernější a praktičtější, přiláká to i víc studentů. Ale víc zatím opravdu neprozradím.