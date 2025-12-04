Elitní právník ze skupiny PPF získal podíl v největším domácím provozovateli billboardů
- Vlastnická struktura ve skupině BigBoard Praha se opět rozmělnila.
- Nepřímý podíl podle zjištění e15 získal spoluvlastník Moseru a Festky Josef Brož, který platil za blízkého spolupracovníka Petra Kellnera.
Největším provozovatelem billboardů v Česku, společností BigBoard Praha, má letos už potřetí novou akcionářskou strukturu. Po divestici slovenské mediální skupiny JOJ a následném kapitálovém vstupu fondu J&T Arch Investments získal nepřímý desetiprocentní podíl elitní právník Josef Brož. Spoluzakladatel právní kanceláře BBH a zároveň dlouholetý přítel Martina Romana už dlouhé roky působí ve službách PPF.
Brož se v evidenci skutečných majitelů nedávno objevil jako poloviční podílník společnosti Touzimsky Media, kterou dosud plně ovládal jeho dlouholetý známý Jan Veverka. Majitel investiční skupiny Touzimsky Kapital Holding zbohatl například prodejem podílu v prodejci letenek Kiwi, v posledních letech však bývalý bankéř byznys upozadil. Jako válečný veterán se věnuje aktivním zálohám Armády České republiky a prostřednictvím neziskové organizace Skupina D, kterou spoluzaložil, pomáhá napadené Ukrajině.
Změna to nemusí být poslední
Veverka změnu akcionářské struktury potvrdil, nechtěl ji ale jakkoliv komentovat. Stejný přístup zvolil i právník Brož. Podle dvou důvěrných zdrojů e15 však impuls ke změně vlastnické struktury vzešel z iniciativy Jana Veverky, který se nyní snaží formalizovat vztahy a dohody, které existují už dlouho, v obchodním rejstříku však vidět nejsou.
