Topmodelce Němcové vzaly francouzské soudy syna kvůli věku a národnosti, soudila se o něj 12 let
- Jedna z nejúspěšnějších českých modelek Pavlína Němcová zažila vzestup kariéry i bolest ze ztráty dvouletého syna.
- Francouzské soudy ho kvůli nízkému věku matky a její české národnosti svěřily do péče francouzskému otci.
- Příběh slavné Češky jsme probrali v rozhovoru FLOW z projektu Navzdory osudu.
Po modelingové kariéře Pavlína Němcová netoužila. Chtěla studovat farmacii. V roce 1989 byla ve druhém ročníku na gymnáziu a dostala nabídku odjet na měsíc do Paříže, aby si tam vyzkoušela modeling. Šanci využila, protože chtěla poznat město.
Po třech měsících zásnuby, porod v 19 letech
Ve Francii měla dlouhonohá Češka v oboru velký úspěch. V sedmnácti letech tam navíc potkala svého budoucího manžela. „Po třech měsících mě požádal o ruku a já měla pocit, že žiju svou pohádku,“ popisuje. Po svatbě Němcová s modelingem na přání manžela skončila. Záhy otěhotněla, syn se jí narodil v devatenácti letech. V tu chvíli se ale začal vztah komplikovat.
„Byli jsme domluveni, že za mnou na první měsíc přijede maminka, aby mi pomohla. Rodila jsem o tři týdny dříve a on trval na tom, že přijde ve stanoveném termínu,“ vzpomíná. V tu chvíli modelce došlo, že není všechno ideální.
Na jednu stranu chtěla manžela opustit, ale rozhodla se v manželství setrvat co nejdéle – kvůli synovi Alainovi. „Vyrůstala jsem v kompletní rodině a bylo pro mě nepředstavitelné, že bych měla rodinu rozbít,“ říká. S postupem času si Němcová uvědomila, že manželství nevydrží. Chtěla být ale finančně soběstačná. Začala se proto vracet k modelingu.
Když začal být manžel agresivní, rozhodla se využít jeho služebního pobytu mimo Francii a odjela se synem za rodiči do Prahy. Když se to manžel dozvěděl, obvinil Němcovou z únosu syna. „Pak najednou obrátil s tím, že vše pochopil a přijede za námi. Byla jsem šťastná.“
Měli se sejít na letišti a odletět společně do České republiky. Manžel ale na sraz nedorazil a odvezl v době její nepřítomnosti tehdy dvouletého syna z Prahy zpět do Francie a odřízl ji od něj.
Dvanáct let trvající soud
Rozvod proběhl až nezvykle rychle. „V rozsudku zaznělo, že kvůli velice nízkému věku matky a české národnosti byl svěřen syn do výhradní péče otce. Já měla nárok na každý druhý víkend a každou druhou středu v měsíci,“ vzpomíná.
O syna se soudila dvanáct let – do doby, než dospěl do věku, kdy si mohl sám říct, s kým chce žít. Tehdy si vybral matku a nyní v dospělosti žije v Praze. Němcová exmanželovi vše odpustila a nyní jsou prý přátelé.
Jak se během dvanáct let dlouhého procesu cítila? Jaký má pohled na modeling a proč si nemyslí, že je krásná? I o tom promluvila v rozsáhlém rozhovoru ze speciální série Navzdory osudu o inspirativních osobnostech, které překonaly životní výzvy. Záznam celého rozhovoru najdete ve videu v těle tohoto textu.