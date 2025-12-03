Konec katarské éry v Sainsbury’s. Křetínský s Tkáčem přebírají otěže
- Katarský státní fond redukoval své pozice v Sainsbury’s, jeho podíl klesne na sedm procent.
- Největším akcionářem se stane Vesa Equity Investment Daniela Křetínského a Patrika Tkáče.
- Akcie Sainsbury’s letos vzrostly o 23 procent, na oznámení prodeje reagovaly poklesem.
Katarský státní investiční fond se chystá prodat významnou část svého podílu ve společnosti Sainsbury's. Prodej akcií v hodnotě 270 milionů dolarů (5,5 miliardy korun) zajišťuje JPMorgan.
Pozice největšího akcionáře britského supermarketového řetězce podle webu thisismoney.uk připadne skupině Vesa Equity Investment. Tu ovládá Daniel Křetínský, většinový akcionáři IDS, mateřské společnosti britské pošty Royal Mail a GLS, spolu s investorem Patrikem Tkáčem.
Tento krok zároveň znamená konec téměř dvacetileté historie katarského státního investičního fondu jako největšího akcionáře Sainsbury's. V prohlášení, které bylo zveřejněno po uzavření burzy v úterý, Katarský investiční fond oznámil, že plánuje prodat až 83,6 milionu akcií společnosti.
Po prodeji akcií se jeho podíl ve Sainsbury's sníží z 10,5 procenta na necelých sedm procent. Fond tímto krokem klesne z první příčky na čtvrté místo mezi největšími akcionáři společnosti.
Katarský fond je akcionářem Sainsbury's od roku 2007, kdy jeho podíl dosáhl vrcholných 25 procent. Ve stejném roce však upustil od potenciální nabídky na odkup řetězce. Prodej akcií v Sainsbury's fond zahájil v roce 2021.
Křetínský uzavírá historický obchod
Daniel Křetínský rozehrál jednu z největších partií v historii českého byznysu. Jeho holding EPH nově spojuje síly s francouzským kolosem TotalEnergies, což z českého miliardáře udělá třetího největšího akcionáře této globální energetické společnosti.
Nedávno také koupil od společnosti ESB plynovou elektrárnu s výkonem 350 megawattů, jejíž hodnota se podle informací e15 pohybuje v řádu nižších jednotek miliard korun.
Akcie Sainsbury's letos rostly
Podle podmínek zveřejněných tento týden plánuje Katarská investiční agentura nabídnout akcie za zhruba 318 pencí, tedy za 94 korun za kus. Akcie společnosti Sainsbury's letos vzrostly o 23 procent a v úterý uzavřely na úrovni 326 pencí (96 korun). Po oznámení divestice katarského fondu však klesly na 314 pencí.
Minulý měsíc společnost Sainsbury's oznámila provozní zisk ve výši 14,9 miliardy korun. Fiskální období se týkalo 28 týdnů a skončilo 13. září. Představenstvo řetězce díky lepším než očekávaným výsledkům revidovalo celoroční prognózu směrem nahoru a uvedlo, že nyní cílí na celoroční provozní zisk ve výši přes 30 miliard korun.
Křetínský spojuje síly s francouzským kolosem
Křetínský je jeden z nejaktivnějších českých investorů. Jeho holding EPH nedávno oznámil, že spojuje síly s francouzským kolosem TotalEnergies, což z českého miliardáře udělá třetího největšího akcionáře této globální energetické společnosti.
Společně budou investovat do flexibilní výroby elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království a Irsku, případně Francii. Na základě podepsané dohody poskytne EPH společnosti TotalEnergies poloviční podíl v nově vytvořeném společném podniku a na oplátku získá EPH 4,1procentní podíl ve společnosti TotalEnergies. Výše transakce oceňuje společný podnik na 10,6 miliardy eur, tedy zhruba 256 miliard korun.
Křetínský vlastní podíly také v britské společnosti International Distribution Services (IDS), což je mateřský podnik britské pošty Royal Mail. Podíly má také ve francouzských médiích a stále se také snaží ovládnout německou velkoobchodní společnost Metro. Další podíly má ve fotbalových klubech AC Sparta Praha a West Ham United.
Daniel Křetínský je spolumajitelem vydavatelství Czech News Center, které provozuje také zpravodajský web e15.cz.