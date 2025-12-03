Největší developer v Česku zastavuje novou výstavbu. Ceny rostou, trh je přehřátý
- Developer Central Group se kvůli rostoucím cenám rozhodl odložit nové projekty.
- Zdůvodňuje to situací na stavebním trhu, který je podle něj nezdravě přehřátý.
- Situaci se snaží uklidnit i centrální banka, před pár dny vydala doporučení pro omezení investičních hypoték.
Na novou bytovou výstavbu z dílny developera Central Group si budou muset zájemci počkat. Firma se totiž rozhodla všechny chystané projekty odložit, prozatím o rok.
Podle společnosti v současné době nepřiměřeně rostou ceny stavebních prací a materiálů na úroveň, která je pro investory neakceptovatelná.
„Toto hysterické navyšování cen stavebních prací a materiálů v poslední době zásadně zvyšuje ceny nových bytů pro kupující. Je to přehřátí celého stavebního trhu, který je potřeba zchladit ‚mokrým hadrem na hlavu‘. Proto nyní o rok odkládáme zahájení všech našich nových staveb, které ještě nejsou v prodeji,“ vysvětlil zakladatel a generální ředitel Centra Group Dušan Kunovský.
Současných staveb se stopka netýká
Kunovský zároveň ubezpečil, že už zahájených a prodávaných staveb se stopka netýká. U zahájených výběrových řízení na dodavatele se chce firma do tří měsíců rozhodnout, zda je také odloží, nebo se pustí do výstavby. Za 32 let své existence developer v Praze dokončil dvacet tisíc bytů a dalších čtyřicet tisíc připravuje.
Situace na trhu je podle Central Groupu podobná té v roce 2022, kdy společnost také kvůli přehřátí odložila dva projekty se 700 byty. „Tenkrát to byl pro všechny šok a divili se, proč to děláme. Ale do tří až šesti měsíců nás celý trh následoval. A po roce zklidnění a vychladnutí jsme zase jako první ve velkém spustili novou výstavbu a ostatní nás opět následovali,“ dodal Kunovský.