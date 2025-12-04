Tajná sázka na další éru levných peněz. Neobvyklé aktivum přitáhne aspiranty na rentu i spekulanty
- Strategie dlouhých dluhopisů s pevným výnosem je postavena na očekávání, že centrální banky dříve či později sníží sazby, což přinese kapitálové zhodnocení.
- Dlouhodobé dluhopisy jsou vysoce citlivé na tržní sazby; například pokles sazby o půl procenta způsobí, že cena desetiletého dluhopisu vzroste téměř o pět procent.
- Úspěch investice závisí na prognostickém talentu investora, protože růst sazeb namísto poklesu by mohl způsobit dramatický propad cen dluhopisů až o desítky procent.
Každá bouře jednou přejde, každé trápení jednou pomine a každá centrální banka jednoho dne sníží své sazby. Na empirii „vše do času“ lze přitom postavit i investiční strategii. Zajímat by mohla kontrariány, skeptiky, ale i tu část investorské komunity, která se domnívá, že AI je bublina, která jednoho dne velmi hlasitě a bolestivě splaskne.
Představte si dluhopis obří firmy, který vám příští půlstoletí rok co rok vydělá takřka bez rizika pět procent. A při potenciálním dalším snižování úrokových sazeb centrálními bankami navíc k tomu ještě zhodnotí. Bondy, se kterými prožijete skoro celý život, příjmy z nich fungují jako renta, a navíc dokážou působit jako pojistka proti příští ekonomické krizi.
Během nich totiž centrální banky typicky snižují své sazby, aby ulehčily lidem i firmám a vrátily ekonomiky do kondice. Dluhopisy, a to nejvíce právě ty dlouhodobé, ale v takových okamžicích dokážou zatraceně dobře zhodnotit.
Vysoké výnosy dluhopisů
Do takové kategorie mohou patřit třeba bond komunikačního obra Vodafone, který jej věřitelům splatí v roce 2079, tedy za čtyřiapadesát let. Aktuálně ročně nese necelých pět procent, za éry pandemického propadu sazeb přitom jeho cena vyskočila až téměř o čtvrtinu. Fáze opětovného poklesu sazeb se ale následně odrazila i v propadu cen těchto bondů. Pět procent „renty“ ale trvá. Extrémně dlouhou splatnost nabídne třeba i trh českých státních dluhopisů – v extrémním případě až padesát let.
