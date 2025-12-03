Kryptoaureola značky Trump se rozpadá. Potíže a pád rodinných tokenů mažou miliardy
- Akcie American Bitcoin se během pár minut zhroutily o více než polovinu hodnoty.
- Kryptoprojekty spojené s Trumpovými padají až o 99 procent.
- Rodina Trumpových přišla od října o více než miliardu dolarů, retailoví investoři však krvácí nejvíc.
Úterní pád těžaře kryptoměn American Bitcoin Corp byl nevídaně rychlý. Pouhou minutu po zahájení obchodování akcie firmy propadly o třetinu. O pět minut později se ztráty prohloubily na 42 procent a po necelých 26 minutách už přesáhly 50 procent.
Bylo to natolik spektakulární, že se firma rychle stala symbolem nejen listopadového výprodeje na kryptoměnovém trhu, ale i kolapsu řady projektů, které v uplynulém roce propagovala rodina Trumpových, konstatuje agentura Bloomberg.
Zatímco širší kryptomarket za poslední dva měsíce oslabil – v případě bitcoinu zhruba o čtvrtinu –, aktiva spojená s Trumpovými padají mnohem výrazněji.
Devadesátiprocentní zářezy
Například World Liberty Financial, kterou spoluzaložili prezident Donald Trump a jeho synové, zaznamenala u tokenu WLFI propad o 51 procent ze svého vrcholu na začátku září. Také společnost Alt5 Sigma, rovněž podporovaná Trumpovými syny, se propadla přibližně o 75 procent a čelí rostoucím právním problémům.
Memecoiny pojmenované po prezidentovi a jeho manželce Melanii ztratily od lednových maxim 90, respektive 99 procent. American Bitcoin, kterou spoluzaložil Eric Trump, je po úterním propadu nyní o 75 procent níže.
Tyto poklesy významně ztenčily rozsáhlé kryptobohatství, které „první americká rodina“ nashromáždila dříve během roku. Zároveň mají širší význam pro celý sektor digitálních aktiv i pro prezidentův veřejný obraz, podotýkají reportéři Bloombergu. Trumpovo nadšení v první části jeho druhého mandátu pomohlo posílit řadu tokenů a cena bitcoinu se stala jakýmsi ukazatelem jeho politického úspěchu.
Nyní se však dřívější „Trumpova prémie“ změnila v „Trumpovu přítěž“, která odstraňuje jeden z pilířů podpírajících ceny kryptoaktiv a ukazuje, jak rychle se může vytratit důvěra v tyto spekulativní trhy, nebo dokonce i v samotného prezidenta.
„Trumpovo prezidentství bylo pro legitimitu kryptoměn dvojsečnou zbraní,“ uvedla Hilary Allenová, profesorka práva na Washington College of Law při American University. „Trump začal spouštět vlastní kryptoprojekty, z nichž mnoho rychle ztratilo hodnotu. Pokud cílem bylo získat legitimitu skrze rodinu Trumpových, nepomohlo to.“
World Liberty Financial ani společnost stojící za Trumpovým memecoinem Fight Fight Fight agentuře nereagovaly na žádosti o komentář.
Zatímco prezident v poslední době omezil veřejnou propagaci krypta, Eric Trump v úterý na sociální síti X uvedl, že špatný výkon American Bitcoin nezpůsobil tržní vývoj, ale konec uzamykací lhůty pro akcie. „Naše fundamenty jsou prakticky nepřekonatelné,“ napsal. „Jsem na 100 procent odhodlaný vést tento sektor.“
Jeden „rug pull“ za druhým?
Dramatické pohyby aktiv spojených s Trumpovými nejsou v tomto volatilním odvětví novinkou. Digitální tokeny v minulosti zažily hluboké propady i následné oživení. V úterý, kdy se American Bitcoin propadala, si bitcoin připsal nejlepší den za několik týdnů a vzrostl o zhruba šest procent.
Na začátku roku se však zdálo, že Trumpova podpora může tokeny vyvést z nekonečného cyklu boomu a krachu a změnit je v stabilnější součást finančního systému. Minimálně mnoho kryptonadšenců věřilo, že prezident má dost síly zajistit úspěch projektů, které si vybere.
A po jistou dobu se zdálo, že různé vzájemné propagace fungují. Lidé, kteří chtěli vyjádřit podporu prezidentovi, kupovali „Trump tokeny“ a zvyšovali jejich hodnotu. Akcie Gryphon Digital vyskočily o 173 procent, když oznámily v květnu fúzi s American Bitcoin Erica Trumpa. První den obchodování po zářijovém dokončení fúze přidaly akcie American Bitcoin dalších 16 procent.
„Možná to není, co jsme čekali“
Tyto projekty podporovaly i politiky a regulatorní změny, které Trump prosazoval, zejména legislativa umožňující širší používání stablecoinů navázaných na dolar.
Postupně se však začaly objevovat problémy. Memecoiny spuštěné krátce před inaugurací, silně propagované Trumpem, postupně ztrácely dech. Chvílemi však zažily krátkodobý růst, například v dubnu, kdy prezident nabídl večeři některým z největších držitelů jednoho z coinů.
Joel Li, ředitel online tržiště s elektromobily, koupil memecoin právě proto, aby se mohl večeře zúčastnit, ale brzy poté jej opět prodal. Podle něj se situace výrazně zhoršila po říjnovém oznámení nových cel na Čínu. „Lidé si začali uvědomovat, že to možná není to, co čekali,“ řekl Li. Dlouholetý kryptoinvestor Michael Terpin k tomu dodal, že tarifní opatření byla chladnou připomínkou: „Trump dává a Trump bere.“
Těžební farmy se zadními vrátky do Číny?
Problémy však přesahují tržní výkyvy. American Bitcoin čelí spekulacím, že těžební stroje, které používá, jsou vyráběné čínským dodavatelem a byly vyšetřovány jako možné riziko pro národní bezpečnost USA. Mezitím Alt5 Sigma, veřejně obchodovaná firma, která plánovala koupit jeden z tokenů World Liberty Financial, zaznamenala odchod řady manažerů poté, co oznámila, že její dceřiná společnost čelila trestnímu vyšetřování ve Rwandě. Ani Alt5 Sigma na žádosti o komentář nereagovala.
Propad od října vymazal více než miliardu dolarů z bohatství, které Trumpovi vytvořili prostřednictvím kryptoprojektů a dalších podniků. Podle Bloomberg Billionaires Indexu však stále drží značné zisky. Nejbolestivější ztráty totiž nesou drobní investoři, kteří nakupovali aktiva poblíž jejich vrcholů.
Například dvaadvacetiletý student z Vancouveru Kevin Hu sázel na pokračování růstu, ale jeho portfolio tokenů do poloviny listopadu kleslo až o 40 procent. „Člověk by čekal, že když je prezident tak pro krypto, vytvoří to nějaké dno,“ řekl. „Ale trh na to tak nereagoval. A věci kolem memecoinů hodně lidí odradily.“