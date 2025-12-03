Jako tanečník se světýlkem. Český tým vědců otevírá cestu k novým lékům
- Čeští vědci přišli s novou fluorescenční metodou, která překonává dosavadní způsoby značení molekul v biochemii.
- Všiml si jí prestižní časopis Angewandte Chemie.
- Metoda „Přichyť a přilep!“ umožní sledovat chování molekul bez obav, že se odpojí nebo naruší jejich funkci.
Výzkum v biologii, chemii nebo třeba v oblasti nových léků bude pro vědce zase o kousek snazší díky českému objevu. Podepsán je pod ním tým Tomáše Slaniny z Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR. Jde o nový způsob značení molekul fluorescenčními barvivy, který kvalitou překonává dosud využívané metody. Objev citoval ve svém mezinárodním vydání prestižní německý vědecký časopis Angewandte Chemie.
Značení proteinů a peptidů fluorescenčními barvivy umožňuje vědcům sledovat, kde se označené molekuly v buňce nacházejí a jak se v průběhu času mění jejich chování. Dosud užívané metody mají ale své limity. Fluorescenční značka se často připojí na jinou část molekuly, než je žádoucí, čímž se může narušit její prostorové uspořádání, v krajním případě i biologická funkce.
Technologie rozšiřuje možnosti výzkumu nejen v biologii, chemii či materiálových vědách, ale může přispět i k vývoji nových diagnostických či terapeutických postupů. „Metodě říkáme Stick and glue! – tedy Přichyť a přilep!“ vysvětluje první autorka studie, doktorandka Lucie Šálková.
Molekuly jako svítící tanečníci
„Představte si člověka na tanečním parketu, kterému dáte do ruky svítící tyčinku. Dokud ji nerozsvítí, nic neuvidíte, ztratí se v davu a tyčinku může snadno upustit. Když ji ale křupnutím rozsvítí a připne si ji na zápěstí, tak ji jen tak neztratí, a vy navíc hned víte, kde tanečníka najít. Podobně funguje i naše metoda značení molekul. Nejdřív k molekulám přichytíme fluorescenční barvivo a teprve po ozáření světlem ho stabilizujeme, přilepíme. Pak je možné molekulu snadno sledovat, aniž by se barvivo odpojilo. Na rozdíl od jiných metod naše fluorescenční tyčinky nekončí na konci večera rozházené na podlaze,“ vysvětluje Lucie Šálková.
Nový postup z ÚOCHB nabízí kombinaci toho nejlepšího, co je momentálně k dispozici, tedy přesnost a výbornou stabilitu označených molekul. Fluorescenční značení se konkrétně odehrává ve dvou krocích. Nejdřív se barvivo naváže na molekulu na přesně určeném místě. Poté se pomocí světla navázaná značka přilepí k molekule a vazba se promění z dočasné na trvalou a chemicky odolnou.
Byť jde stále o základní výzkum, může být průlomový v přesnosti budoucích experimentů, umožní dlouhodobější a stabilní studie a v důsledku může umožnit například efektivnější testování, lokalizaci a sledování distribuce léčiv v buňkách.