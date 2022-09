Jednodenní dálniční známka? Do 2 let se dočkáme! | E15.cz

Jaké dálniční známky existují?

Elektronickou dálniční známku můžete od prosince 2020 koupit na e-shopu edalnice.cz nebo v prodejní síti. Tu tvoří především pobočky České pošty a čerpací stanice EuroOil. Třetí možností je nákup v tzv. samoobslužném kiosku, kterých je celkem třináct a většinu z nich najdete na odpočívadlech na zpoplatněných úsecích poblíž státní hranice. Všude jsou přitom dálniční známky za stejnou cenu. Motoristé si tak pomocí srovnávačů nemohou vybírat tak, jako to znají například při porovnání pojištění vozidel.

Celkem se ročně prodá téměř šest milionů dálničních známek. Nejvíce jdou na odbyt ty na celý rok. Téměř tři miliony řidičů tak mají na seznamu pravidelných každoročních výdajů za vůz pojištění auta, servisní prohlídku a právě dálniční známku za 1500 Kč.

Naopak nejméně se prodává měsíční kupon. 440 Kč za něj utratí asi šest set tisíc řidičů. Ta nejlevnější, desetidenní dálniční známka, je také celkem žádaná. Stojí 310 Kč a tuto částku stát dostane od asi dvou milionů řidičů. Volí ji převážně ti, kdo po dálnicích celý rok nejezdí a potřebují se po nich dopravit třeba jen na dovolenou.

Proč jednodenní?

Do roku 2024 se však určitě dočkáme ještě další varianty. Ta potěší všechny, kdo se na dálnici podívají opravdu jen zřídka, nebo Českou republikou třeba jen projíždějí. Bude totiž ze všech nejlevnější a její platnost bude omezena na jeden den. I když se to nemusí zdát, za jejím zavedením stojí boj Evropské unie proti emisím z dopravy. Právě za tímto účelem totiž vznikla směrnice schválená Evropským parlamentem. Jak už to v EU bývá, nic nejde moc rychle. Na směrnici se začalo pracovat před pěti lety a povinné mýtné pro kamiony bude díky ní zavedeno až za dalších osm let. Jednodenní dálniční známku však musí všechny státy Evropské unie nabízet již za dva roky. I českému ministerstvu dopravy tak běží čas, dokdy musí mít tuto změnu legislativně i prakticky vyřešenou.

Kolik bude stát jednodenní známka a komu se vyplatí?

Kolik bude jednodenní dálniční známka v roce 2024 přesně stát, to je jako věštění z křišťálové koule. A to samé nakonec platí i o ceně již zavedených kupónů. Ta se naposledy zvyšovala v roce 2012. Motoristé tak za užívání dálnice platí už deset let stále stejnou částku. Jen si spočítejte, jak za tu dobu zdražilo vše ostatní. Nápad zvýšit cenu kupónů tu přitom byl už v roce 2020. Počítat se stávajícími cenami i do roku 2024 opravdu nelze.

I když je cena dálničních známek plně v gesci jednotlivých států, jednu věc o té jednodenní napsat lze. Z nařízení Evropské unie vyplývá, že má být výhodná pro ty, kteří danou zemí potřebují jen projet. EU proto stanovila její maximální cenu vztaženou k ceně celoroční známky. Jednodenní nesmí stát více než 9 % z ceny té celoroční. Při stávajících cenách by to znamenalo 135,- Kč. Taková známka by se tedy vyplatila nejen při průjezdu republikou nebo při jednorázové cestě, ale například i při cestě na dovolenou na druhou stranu Česka a za týden s další známkou zase zpět. Oproti desetidenní by člověk ušetřil 40,- Kč.

Pokud bychom předpokládali nárůst cen a roční vyšla na už kdysi navrhovaných 2000,- Kč, jednodenní kupon by pak vyšel na maximálně 180,- Kč. Zdá se Vám to hodně? Zatímco povinné ručení platit musíte, dálniční známku si můžete odpustit. Jen pak budou vaše cesty trvat o něco déle.