UDI Group expanduje na Západ. Projekty připravuje ve třech zemích včetně USA
- Developerská splečnost UDI Group expandovala do střední a východní Evropy a také do Jižní Ameriky.
- Nově vstupuje také na tři zahraniční trhy na Západě.
- Víc než polovinu objemu všech svých projektů má česká společnost v cizině.
Česká developerská společnost UDI Group Radka Menšíka míří na Západ. Nové projekty chystá v USA, Německu a také v Irsku. „Chceme hledat další příležitosti a chceme diverzifikovat,“ potvrdil pro e15 ředitel firmy Jan Chromeček.
Ve zmíněných zemích hodlá UDI pokračovat v budování svého typického portfolia staveb – tedy byty, kanceláře i logistické haly. Ty firma doposud stavěla nejen v Česku, ale také v Polsku, Maďarsku či v Srbsku, projekty má ale také třeba v Kostarice a v Panamě. Zhruba přede dvěma lety začalo zahraničí představovat pro developerskou skupinu větší část objemu všech jejích projektů.
V USA chtěla společnost odstartovat bytovým domem na Floridě, ze kterého ale sešlo. Projekt by nicméně měla v budoucnu stavět v Atlantě ve státě Georgia, developer ale nezanevřel ani na zmíněnou Floridu, kde se chce pustit do menších rezidenčních projektů. „Aktuálně se díváme na dva projekty v Miami,“ líčí Chromeček. V hledáčku má přitom UDI hlavně tamní jižanské státy.
Jan Chromeček, CEO UDI Group. |
Irsko si developer vybral proto, že jde o zemi, která podobně jako Česko řeší nedostatek bydlení, navíc jeho výstavbu podporuje a má velké přebytky rozpočtu. Je tam také velký nájemní trh, což znamená, že se domy neprodávají po jednotlivých bytech, ale firmy je kupují jako celek. V zemi má nyní UDI údajně rozjednaných několik projektů.
Zatím nejdál je projekt skupiny v Německu. UDI staví bydlení v lázeňském městě Wiesbaden, což je po Frankfurtu nad Mohanem druhé největší město Hesenska. „Je to v dobré lokalitě a je tam jasná legislativa,“ uvádí Chromeček.
Developer se každopádně už teď poohlíží i po dalších trzích. Konkrétní projekty ale bude mít až ve chvíli, kdy se tam zorientuje. „Je důležité mít v jednotlivých lokalitách lidi a najít správné místo. To prostě trvá,“ vysvětluje generální ředitel.
O tom, kde chce UDI Group v budoucnu ještě stavět, nebo o tom, jaké to je stavět v zahraničí a jaké v Česku, vypráví Jan Chromeček v rozhovoru, který vyjde ve čtvrtek.