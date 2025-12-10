SpaceX plánuje největší IPO v historii, cílí na 30 miliard dolarů
- SpaceX plánuje v příštím roce vstup na burzu, který by mohl být největším IPO v historii s cílem získat více než 30 miliard dolarů.
- Firma hodlá ocenit svou hodnotu na 1,5 bilionu dolarů a část peněz využít na vývoj vesmírných datových center.
- Tržby SpaceX mají v letošním roce činit 15 miliard dolarů, přičemž většina příjmů pochází ze systému Starlink.
Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska hodlá v příštím roce v rámci vstupu na burzu získat více než 30 miliard dolarů (zhruba 625 miliard Kč). S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala agentura Bloomberg. Vstup firmy SpaceX na burzu by se tak mohl stát největší primární veřejnou nabídkou akcií (IPO) v historii.
SpaceX podle zdrojů usiluje o to, aby vstup na burzu ohodnotil celou firmu asi na 1,5 bilionu dolarů (přes 31 bilionů Kč). Zdroje uvedly, že firma hodlá umístit akcie na burzu ve druhé polovině příštího roku. Načasování tohoto kroku by se však mohlo změnit na základě podmínek na trhu i dalších faktorů a podle jednoho ze zdrojů by se vstup na burzu mohl posunout na rok 2027, píše Bloomberg.
„SpaceX se po letech spekulací konečně přibližuje okamžiku, který může přepsat historii kapitálových trhů. Firma, která ještě před dekádou působila jako futuristický projekt hrstky inženýrů, dnes míří k IPO v rozsahu, jež nemá obdoby,“ sdělil analytik Purple Trading Petr Lajsek.
Musk založil společnost SpaceX v roce 2002 a dosáhl s ní řady úspěchů v oblasti vesmírné dopravy. Firma vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink. Část peněz získaných v rámci vstupu na burzu hodlá firma využít na vývoj datových center umístěných ve vesmíru, píše Bloomberg.
„SpaceX představuje jednu z nejzajímavějších příležitostí na globálním trhu s IPO a je už řadu let na seznamu snů mnoha investorů,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Samuel Kerr ze společnosti Mergermarket.
Těžištěm hodnoty systém Starlink
Podle jednoho ze zdrojů se předpokládá, že tržby společnosti SpaceX by měly v letošním roce činit zhruba 15 miliard dolarů. V příštím roce by se mohly zvýšit na 22 až 24 miliard dolarů. Většina tržeb zřejmě bude pocházet ze systému Starlink, píše Bloomberg.
„Z čistě finančního pohledu je ocenění SpaceX mimořádně odvážné. Společnost sice vykazuje zajímavou trajektorii růstu - tržby mají letos činit kolem 15 miliard dolarů a do roku 2026 vzrůst na 22 až 24 miliard, nicméně valuace ve výši 1,5 bilionu dolarů implikuje násobky, které trh běžně připisuje jen nejzavedenějším globálním technologickým gigantům,“ uvedl Lajsek.
„Zároveň je evidentní, že dominantní část příběhu stojí na potenciálu Starlinku a na dlouhodobé sázce na (projekt vesmírné lodě) Starship, což je technologie s těžko předvídatelným horizontem návratnosti,“ dodal.
Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem firmy na výrobu elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 461 miliard dolarů (asi 9,6 bilionu Kč).
V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.