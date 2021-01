Každých 31 vteřin prodají čeští prodejci výrobek na eBay | E15.cz

Tržiště eBay se nově více zaměřuje na české obchodníky a prostřednictvím speciálního programu Program for Businesses posiluje podporu lokálních prodejců. V polovině února uspořádá pro všechny, kdo chtějí být na eBay úspěšní, webinář, jehož obsahem bude i individuální poradenství formulované odborníky společnosti.

Podle Ilyi Kretova, ředitele pro globální rozvojové trhy eBay dává platforma obchodníkům prostředky, které v těžké době pandemie potřebují k zajištění příjmů a další kontinuity svého podnikání. „Česká republika je aktivní a rostoucí trh, kde vidíme velkou aktivitu na straně prodejců i nakupujících. V loňském roce jsme zaznamenali 26procentní nárůst v počtu lokálních prodejců, kteří se na platformu přidali, aby si kontinuitu podnikání zajistili i v nelehké době anti-covid restrikcí,“ uvedl Kretov.

eBay je zcela jistě možností, jak obchodní aktivity přesunout do online prostředí a tím začít pronikat na globální trh s více než 183 miliony zákazníků. Ti na eBay každý den vyhledávají přes 250 milionů produktů. „Čeští prodejci mají vysoký potenciál prodeje do zahraničí, a to hlavně v kategoriích jako jsou automobilové součástky, elektronika a výrobky pro dům a zahradu. Těšíme se, že na eBay přivítáme nové české obchodníky, kteří mohou benefitovat z programů určených právě na jejich podporu,” řekl také Kretov.

V současné době je na eBay více než sedm tisíc aktivních prodejců z České republiky, kteří uskuteční prodej každých 31 vteřin. V roce 2020 prodali více než milion výrobků zákazníkům na celém světě. K zemím, kam se prodává nejvíce, patří Německo, USA, Velká Británie, Rakousko, Itálie, Francie a Kanada, následují trhy jako Španělsko, Japonsko, Austrálie, Izrael, ale také samotná Česká republika. Čeští zákazníci nakoupili v roce 2020 na eBay více než 2,7 milionů výrobků.

Pro všechny, kdo mají zájem dozvědět se více o možnostech prodeje na eBay, ale třeba také se seznámit se zkušenostmi lokálních prodejců, připravila společnost na čtvrtek 11. února webinář nazvaný „Jak uspět na globálním online trhu“. Kromě základních informací budou mít účastníci možnost přihlásit se do programu Growth Program for Businesses, v jehož rámci poskytují odborníci společnosti individuální poradenství, jak začít obchodovat na eBay a jak být na této platformě úspěšný. Hlavní prezentaci na téma Jak být úspěšný v e-commerce a jak rozšířit své trhy do zahraničí bude mít v rámci webináře CEO společnosti Bonami Pavel Vopařil.

Čísla, fakta, zajímavosti