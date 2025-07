Trump pokračuje v bourání pořádků. Uvalil na zboží z Evropské unie 30procentní clo

Spojené státy zavedou od 1. srpna na dovoz zboží z Evropské unie clo 30 procent. Vyplývá to z dopisu adresovaného šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové, který na své síti Truth Social zveřejnil americký prezident Donald Trump.

Mluvčí Evropské komise Olof Gill tento týden uvedl, že EU by chtěla dosáhnout obchodní dohody se Spojenými státy před 1. srpnem, mohlo by to být možné i v nadcházejících dnech.

Trump zveřejnil také dopis adresovaný mexické prezidentce Claudii Sheinbaumové. Z toho vyplývá, že Mexiko bude od 1. srpna také čelit clu 30 procent, napsala agentura Reuters.

premiér Petr Fiala (ODS) pro ČTK uvedl, že zavedení třicetiprocentních cel by mělo negativní dopad na obchodní vztahy EU se Spojenými státy.

„Česká republika spolu s našimi partnery v EU nadále podporuje konstruktivní dialog a hledání diplomatického řešení. Musíme reagovat jednotně a odhodlaně, abychom ochránili naše ekonomické zájmy a zajistili spravedlivý obchod pro naše firmy,“ podotkl předseda vlády.

Několilikaměsíční chaos

Trump na začátku dubna představil rozsáhlá cla, která označil za reciproční, s minimální sazbou deset procent na většinu zboží dováženého do USA. Na dovoz výrobků z EU zavedl clo 20 procent. Den po začátku platnosti cel však s okamžitou platností na 90 dní snížil většině zemí takzvanou reciproční sazbu na deset procent. Prezident uvedl, že v této pauze chce zemím umožnit uzavřít s USA dvoustranné dohody.

Koncem května Trump uvedl, že jednání s EU o obchodu jsou obtížná a nikam nevedou, takže doporučí, aby od 1. června platilo na dovoz z EU clo 50 procent. Nakonec se však rozhodl termín pro dosažení dohody posunout, nejprve na 9. červenec a pak na 1. srpen.

V posledních dnech Trump rozeslal dopisy s informací o zavedení cel řadě obchodních partnerů, včetně Japonska, Jižní Koreje či Kanady. Oznámil také clo 50 procent na dovoz mědi.

Trumpova administrativa vyhlásila cíl uzavřít za 90 dní 90 dohod. Ambiciózní cíl se ale setkal se skepsí ze strany obchodních expertů, kteří znají náročná a zdlouhavá obchodní jednání z minulosti. Dohodu se americké vládě zatím podařilo dojednat s Vietnamem a s Británií.

„Trumpovy hrozby novými cly, které s různými zdůvodněními zůstávají nenaplněny, charakterizují jeho první takřka už půlrok ve funkci amerického prezidenta jako máloco jiného. Klíčovým zneklidňujícím prvkem je nyní skutečnost, že například na EU, podobně jako třeba na Japonsko plánuje vyšší cla, než byla ta reciproční z počátku dubna,“ komentoval nejnovější rozhodnutí Bílého domu hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Nejvíce cla zabolí vývozce telefonu, mikroskopů a leteckých dílů

Kovanda také připomněl, že z objemu českého vývozu do USA byly loni vůbec největší samostatnou položkou z hlediska hodnoty telefony, včetně mobilních, jichž se exportovalo za 6,4 miliardy korun. Následovaly je mikroskopy – ty elektronové, nikoli optické –, kterých Česká republika do USA vyvezla za 6,3 miliardy korun. Na třetím místě pak skončily proudové motory, respektive jejich díly. Těch se do USA vyvezlo za 5,9 miliardy korun.

„Jediným výrobcem proudových motorů v Česku je společnost PBS z Velké Bíteše. Pro ni Spojené státy představují naprosto klíčový trh. Probíhá tam finální montáž dílů vyrobených v Česku a také testování. Její proudové motory se využívají třeba v leteckých střelách, cvičných terčích, ve vysokorychlostních dronech či v bojových bezpilotních letounech,“ uvedl Kovanda s tím, že firma by se však možným Trumpovým clům mohla již brzy alespoň zčásti vyhnout, protože nyní investuje do dvou výrobních hal přímo v USA.